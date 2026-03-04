Hombre demandó a Google tras señalar que su IA incitó a su hijo a quitarse la vida

Un padre en Estados Unidos presentó este miércoles 4 de marzo una demanda contra Google por considerar que Gemini, el asistente de IA de la compañía, incitó a su hijo a suicidarse tras involucrarlo en una historia delirante e irreal.
Jonathan Gavalas, de 36 años, ejecutivo en una empresa financiera en el área de Miami, murió el 2 de octubre de 2025. Su padre, Joel Gavalas, quien halló su cuerpo días después, presentó el recurso de 42 páginas en un tribunal federal de California.