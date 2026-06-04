La habría mantenido seis días encerrada: cárcel para presunto abusador sexual de una mujer trans en Antioquia

A petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Jonathan Herrera Arias, quien es investigado por su presunta participación en el secuestro y el abuso sexual de una mujer trans en hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría buscado reiteradamente a la víctima cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y, presuntamente, la sometía a agresiones físicas y abusos sexuales. Las autoridades sostienen que estas conductas se habrían presentado en diferentes oportunidades durante ese periodo.

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Uno de los episodios más graves habría ocurrido en noviembre de 2024 en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde, según la Fiscalía, el hombre le habría suministrado a la víctima una sustancia que le hizo perder el conocimiento. Y después, al parecer, la mantuvo retenida durante seis días en su propia vivienda, tiempo en el que presuntamente la obligó a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

La investigación también señala que durante ese periodo la mujer habría sido víctima de maltratos y que varios elementos de su casa resultaron afectados.