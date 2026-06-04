Renunció director de la Agencia Nacional de Tierras para llegar a campaña de Cepeda, ¿qué rol tendrá?

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, renunció a su cargo para aterrizar en la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda. Empezaría desde este sábado 6 de junio.
En Casa de Nariño se vendrían reuniendo el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios para analizar cómo “remontar” para la segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.
Según informó Caracol Radio, Cepeda le habría planteado a Harman la posibilidad de asumir la gerencia de los últimos días de la campaña, lo que lo convertiría en una de las piezas clave.
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En ese caso, su trabajo consistiría en convocar a sectores sociales, como campesinos y líderes regionales, y fortalecer vínculos territoriales. Además, Harman es político; tiene experiencia como alcalde de Villavicencio.