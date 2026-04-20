El padre habría sido el presunto homicida de 8 niños en tiroteo en Estados Unidos, ¿qué se sabe?

Un hombre mató a tiros a ocho niños —siete de ellos sus hijos— en la madrugada del domingo en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, en un episodio de violencia doméstica que afectó a tres residencias, informó la policía.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06H00 locales (11H00 GMT) en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de la oenegé Gun Violence Archive.

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Tres niños y cinco niñas de entre tres y 11 años fueron abatidos, informó la oficina del forense de Caddo Parish. Siete de los niños eran hermanos, y uno era un primo.

Dos mujeres también resultaron heridas de gravedad por los disparos. Un videoperiodista de la AFP presente en el lugar contó cinco impactos de bala en la puerta de una de las casas.

Freddie Montgomery, un vecino de 72 años, relató haber visto a la policía sacar los cuerpos de los niños el domingo. “Ayer por la tarde, a esta misma hora, todos esos niños jugaban en el jardín frente a la casa. Y él estaba sentado bajo el porche”, relató a la AFP.