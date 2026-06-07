Disidencias de las Farc quemaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas en Remedios, Antioquia

Las autoridades de Antioquia mantienen la alerta por una nueva acción violenta atribuida a las disidencias de las Farc en el Nordeste del departamento. El hecho ocurrió en una finca ubicada en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios, donde hombres armados irrumpieron en las instalaciones, incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables portaban brazaletes alusivos al frente cuarto de las disidencias comandadas por alias Calarcá. Entre las víctimas se encuentran los esposos Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca.

Antes de abandonar el lugar, los hombres armados realizaron grafitis con mensajes relacionados con esa estructura ilegal y dejaron seis cilindros marcados con consignas de la organización, lo que aumentó la preocupación de los habitantes de la zona por la presencia y expansión de grupos armados.