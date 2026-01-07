“Que se haga justicia con Diosdado y Padrino, y paguen por sus delitos”: opositor Antonio Ledezma

Una de las caras visibles de los líder de la oposición venezolana es Antonio Ledezma, quien ocupó varios cargos en tiempos de Chávez y Maduro. Fue encarcelado irregularmente por la dictadura durante un par de años y logró escaparse en 2017 a través de la frontera con Colombia. Desde entonces, como millones de venezolanos, no ha podido volver a su país. Actualmente, asesora a María Corina Machado y Edmundo González. En esta entrevista con EL COLOMBIANO cuestiona que Delcy Rodríguez asuma el poder, responde a los señalamientos de Donald Trump sobre la supuesta falta de apoyo popular a Machado y se refiere a la complicidad del presidente Gustavo Petro con Maduro.

¿Cómo se enteró de la captura de Maduro en Caracas?

“Estaba por terminar una lectura nocturna cuando entró la información. María Corina y nuestro presidente Edmundo González han exclamado lo que para algunos eran simples consignas, pero cuando decimos ‘hasta el final’ o ‘está pasando’ es porque es así, los hechos no eran exclamaciones vacías, nuestra lucha se basa en certezas. Lo que se dio la madrugada del 3 de enero era lo que estaba prácticamente cantado. Porque qué podía esperarse después de todo ese desplazamiento en el Caribe con submarinos, portaaviones, aviones, helicópteros, tropas... había en marcha una operación antinarcótica y quedó claro que nunca se pretendió hacer una invasión del territorio de Venezuela. Lo que hubo fue una operación quirúrgica. Además, se apoya en hechos como la oferta de recompensa de millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Se ha depuesto a quien está usurpando la Presidencia de la República y se ha descabezado a quien viene manejando, no un gobierno, sino una corporación criminal”.

Usted ha padecido en carne propia los abusos de la dictadura chavista, ¿qué siente ahora?

“Que la justicia llega. Puede haber demoras, como ha ocurrido en la Corte Penal Internacional, que lleva años tramitando las incidencias que se han introducido en la Fiscalía y lamentablemente hasta esta hora no hay órdenes de captura. Siento que Donald Trump cumplió su promesa de combatir el narcotráfico y en dos horas se logró esta operación que hoy tiene reducido a prisión a Nicolás Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles y como una pieza articulada con factores del terrorismo y también gestor de bandas transnacionales. Tuve en mi memoria las imágenes del inspector Oscar Pérez cuando fue acribillado a mansalva el 15 de enero del año dos 2018. Me vinieron así como relámpagos los recuerdos de los muchachos que fueron asesinados en las calles de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, del estado Táchira en el 2017. Muchachos que estaban simplemente protestando y reclamando que se que se pudiera vivir en democracia en Venezuela. Y también recordé mi propia imagen, no me gusta hablar en primera persona, pero esto lo venimos combatiendo. Cuando algunos apelan al derecho internacional y los derechos humanos, les pregunto: ¿en dónde quedó el derecho internacional cuando Hugo Chávez, apoyado por Maduro que era su espaldero, intentó dos golpes de Estado en el año 1992? Yo era gobernador de Caracas y tenía 36 años. ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando mataron al concejal Fernando Albán o a los presos políticos que han muerto en las cárceles de Venezuela? ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando Maduro proclamaba que en Venezuela hay una revolución armada y que no iban a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas? ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando inhabilitaron a María Corina Machado? Vi una entrevista a un periodista español y cuando estaban proyectando las imágenes de Maduro, descendiendo del avión que lo llevó a Nueva York, dijo que le parecía desproporcionado ese despliegue de policía. Bueno, cuando a mí me secuestraron el 19 de febrero de 2015 había más 120 policías y militares, hubo tanquetas que rodearon mi oficina y hubo disparos al aire, atropellaron a mi esposa y equipo. La puerta de mi oficina fue derrumbada. Pero nosotros no estamos saboreando la venganza porque no queremos pasar de víctimas a verdugos. Pero sí que se haga justicia, porque Nicolás Maduro fue muy cruel en el manejo de las instituciones del país, que han sido reducidas a aparatos de persecución política con las que se desarrolla un terrorismo de Estado”. Lea también: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

¿Cómo recibió las palabras de Trump sobre Machado en las que dice que ella no tiene el apoyo popular en Venezuela para asumir el poder? ¿No fue un desplante a la oposición?

“Yo sigo la pauta de lo que dijo María Corina en su entrevista a Fox News en la que dijo que lo fundamental es que se logró sacar de la Presidencia a quien la usurpaba, Nicolás Maduro. Si alguna mujer es coherente con sus palabras, es María Corina Machado. Recordemos que cuando ella habla de la patria no lo hace de la boca para afuera. Pongo un ejemplo: cuando ella fue inhabilitada, después de haber ganado las primarias, en 2023, no entró en en furia y no acudió a los atajos. Se mantuvo muy serena y firme en la ruta democrática. Actuó como lo que es una verdadera estadista y convirtió al pueblo de Venezuela en un huracán bondadoso apoyando la candidatura de Edmundo González Urrutia. De allí que si alguien tiene respaldo popular es María Corina Machado. Ningún líder del mundo ha ganado unas elecciones con el 93% de respaldo, como ocurrió con María Corina Machado. Si alguien tiene respeto, no solo dentro de Venezuela, un respeto muy bien ganado, sino más allá de las fronteras es ella y por eso le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Eso no se lo sacó en una rifa. Se lo ganó con su talante pacifista, con su constancia, con la defensa de los derechos humanos, políticos y civiles de los venezolanos”.

¿Qué debería entonces hacer Trump ahora? Hay quienes dicen que capturar a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

“No voy a perder el foco porque para mí lo medular es que el presidente Trump ha honrado su palabra. Él dijo que iba a combatir el narcotráfico y lo ha hecho. Muchos llegaron a querer banalizar, ridiculizar, incluso a mofarse, a decir que el presidente Donald Trump lo que estaba vendiendo era potes de humo. Y resulta que cumplió su compromiso de atacar al narcotráfico y que no hubo ninguna invasión de Venezuela. Los que han invadido a Venezuela son grupos de cubanos, iraníes, rusos y nicaragüenses que están en el territorio nacional. Esto es paso a paso y ya se dio un primer paso y estoy seguro que todas las rutas conducen a la consolidación de la democracia y la única manera de liberar plenamente a Venezuela es con quienes representan auténticamente, legítimamente, las esperanzas del pueblo y esa no es Delcy Rodríguez. ¿Quién es ella? Es comunista contumaz que ha estado articulada con esa corporación criminaly forma parte de todo ese tinglado mafioso. Ella, como vicepresidenta ilegítima, porque el señor Trump ha dicho que Maduro es ilegítimo, bueno pues más legítima es Delcy Rodríguez, que fue designada por el propio Maduro y ella es la que ha venido coordinando las operaciones del Sebin (agencia de inteligencia venezolana). Ella ha estado amparando, avalando y disfrutando o beneficiándose de todas las orgías financieras y corruptelas que se han dado en Venezuela. Ella tiene que ver mucho con los fraudes electorales. Ella es la que ha servido de puente con Rusia, Irán y Cuba. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene ni siquiera la confianza de sus propios socios, porque comienzan a sospechar de quién fue el que traicionó a Maduro. Y además esos socios están también en el expediente que dio lugar a la captura de Nicolás Maduro: Padrino López y Diosdado Cabello. O sea que este es el comienzo del fin”.

Precisamente, ¿Cabello y Padrino deben ser capturados como Trump?

“Lo que aspiro es que haya justicia y que se haga en el marco del debido proceso, como lo que ha ocurrido ahora. Lo que no puede haber es impunidad. Y esto no son sentimientos de venganza porque alguien como Diosdado Cabello que celebra en su programa de televisión la operación Tun-tun, que para quienes me leen es como simular que le tocan la puerta del hogar a una familia y la sacan desnuda, como ocurrió con una compañera de la oposición. O se llevan a un padre en medio de los gritos de los hijos. Pues Cabello no merece sino que le aplique la justicia. Y Padrino López, lidera esa comparsa de militares hablando de la ‘Fuerza Armada Patriótica’, le pregunto dónde estaba la madrugada del 3 de enero. No fueron capaces de defender a su supuesto comandante en jefe. Si no son capaces de defender a su comandante en jefe, ¿cuál será su propio destino?”.

¿Que haya justicia es que los capturen y los procesen como Maduro?

“Que haya justicia es que ninguno de los delitos cometidos queden impunes”.

En concreto, ¿lo que esperan es que Delcy Rodríguez y el resto de la cúpula chavista salgan inmediatamente del poder?

“Es que eso ya lo resolvió el pueblo de Venezuela el 28 de julio (de 2024). Hay gente que se pregunta dónde está el pueblo, es que el pueblo ya se expresó y se expresó de una manera muy digna, muy corajuda, porque hay que ver la valentía de un pueblo perseguido, hostigado, amenazado como ese pueblo representado por las mujeres, hombres y jóvenes que contra viento y marea acudieron a todos los centros de votación el pasado y casi el 70% de los que sufragaron en ese momento optaron por la fórmula representada por Edmundo González y María Corina Machado. Y si usted hace un tanteo, hay más del 90% de los venezolanos, incluido mujeres y hombres que antes votaban por Chávez, están ansiosos y celebrando que se haya descabezado esa esa mafia, porque esta mafia es la que hundido a Venezuela en la miseria, en la pobreza; el 88% de los venezolanos está en la franja de la pobreza, hay un colapso de los servicios públicos. En el país petrolero no hay gasolina; en el país que tiene las reservas de agua más importante del mundo, no hay agua potable. El país que tiene una capacidad instalada de energía hidroeléctrica y termoeléctrica, no hay luz eléctrica. El país que tiene la sexta reserva de gas del mundo, la gente no consigue una bombona de gas. Salarios por debajo de dos dólares. O sea, una tragedia humanitaria. Y esto lo sufre el pueblo de Venezuela y por eso el pueblo lo que está pidiendo que se honre el mandato soberano dictado el 28 de julio de 2024”.

¿Cuál es el paso a seguir entonces?

“El paso que se ha marcado en la estrategia porque aquí no estamos improvisando, aquí no estamos levantándonos todos los días a ver qué hacemos, no. Aquí hay una pauta que tiene que ver con el trípode que sostiene un liderazgo legítimo, el cual ya he hecho referencia, que es el liderazgo que que tiene nombre y apellido: Edmundo González y María Corina Machado, que es el contraste con el repudio que la gente siente por Maduro, pero también por quienes han venido secundándolo en esa mafia como Diosdado Cabello, Padrino López y la propia Daisy Rodríguez. La segunda columna de ese trípode es la estrategia. Las elecciones primarias fueron parte de una estrategia, la organización de los ‘comanditos’ para recolectar las actas, para movilizar a la gente, para defender la causa del pueblo dentro y fuera de Venezuela. La táctica de la clandestinidad. Eso es parte de una estrategia. El exilio de Edmundo González es parte de una estrategia. Y en tercer lugar, el plan ‘tierra de gracia’, que María Corina y Edmundo han tomado las previsiones para que cuando se asuma el poder definitivamente no vayamos a dar saltos al vacío a ver qué se nos ocurre hacer desde el poder, sino que ellos ya tienen una brújula en sus manos que va a evitar que nos perdamos en las expectativas”.

Se conoció recientemente que la CIA le habría recomendado a Trump no entregarle el poder a Edmundo y María Corina inmediatamente porque no tendrían el apoyo de los militares, ¿entonces?

“Bueno, yo no puedo caer en especulaciones porque sería muy temerario jugar con ese tipo de hipótesis o comentarios. Lo que sí le puedo decir que en las elecciones que se hicieron 28 de julio de 2024 hubo también centros de votación instalados en los cuarteles, en las guarniciones militares. En esos centros de votación votaron los militares, ganó también Edmundo González con casi el 70%.. Veamos si tienen o no el respaldo de quienes están en las bases de la Fuerza Armada Nacional y también de ese pueblo que confía y respalda, cada día de forma más creciente, lo que significan para nosotros en esta coyuntura Edmundo González y María Corina Machado”.

¿Qué piensa de los comentarios reciente del presidente Gustavo Petro sobre Maduro? Calificó la captura del dictador como un “secuestro” y dijo que no sabía si Maduro era bueno o malo.

“Es una relación de vieja data. Recuerde que el presidente Petro tiene ya más de un año pidiendo que Maduro presente las actas y no presenta las actas y yo creo que más que un deseo de que realmente se ponga en transparencia el verdadero resultado electoral, era una manera de ayudar a Maduro para que gane tiempo y se fue desdibujando, pero el hecho cierto es que hubo un resultado electoral que consta en las actas que están afortunadamente a buen resguardo en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Hoy escuchaba al vocero del presidente Petro hablando en la OEA. Me refiero al vicecanciller Mauricio Jaramillo. Él invoca la Carta Democrática. Bueno, pero es que la Carta Democrática ha sido violada por Chávez y por Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, ha concluido que Maduro ejecuta o ejecutaba un terrorismo de Estado. Eso debería recordarlo el vocero del Gobierno del señor Petro, quien invocaba también las cláusulas de la ONU. Pues la ONU ha concluido hace hace meses que en Venezuela se padece una catástrofe humanitaria compleja. El grupo de determinación de los hechos, designado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe el pasado 22 de septiembre en Ginebra, en el que concluye que Maduro cometía crímenes de lesa humanidad, que desarrolla métodos viles como el de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas. O sea, nos van a hablar a nosotros de defensa de los derechos humanos cuando si algún pueblo ha sido ultrajado es el pueblo de Venezuela. El señor Jaramillo, en nombre del Gobierno de Colombia, solicitaba la aplicación de soluciones pacíficas. ¿Y la fundación de la guerrila del M-19 es una solución pacífica? ¿Darle carácter beligerante a las FARC y entenderse, con los grupos que se dedican al narcotráfico es una solución pacífica? Piden más diálogos, más negociaciones. A María Corina le prometieron que le iban a respetar sus derechos políticos en el diálogo de Barbados realizado el año pasado y lo primero que hizo Maduro fue convertir en papel mojado esos acuerdos. El señor Jaramillo hablaba de una salida diplomática cuando hay un derramamiento de sangre, cuando se están deteniendo de manera indebida a ciudadanos en Venezuela, a los que se les imputa el delito de traición a la patria simplemente por tener una imagen de María Corina Machado o una imagen de Edmundo González. Y ahora el que cargue una foto de Donald Trump en el teléfono celular también es merecedor de persecución, de orden política. Creo que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar”.

¿Qué llamado hace a los venezolanos que están en Colombia?

“Le hago un llamado a todos los venezolanos que están en Colombia para que se mantengan esperanzados que tenemos un liderazgo firme, muy fiel, que no los va a defraudar y que todo lo que lo bueno que ocurre en Venezuela va a repercutir también positivamente para Colombia, porque al fin y al cabo nos alumbra el mismo sol y tenemos una frontera porosa, compartida, de más de 2.200 kilómetros. Nos bañan las mismas aguas de los ríos, el Arauca, el Orinoco y todos esos ríos le dan frescura a la unidad de estos pueblos. Somos hijos del mismo padre, del libertador Simón Bolívar, de Santander. En definitiva, tenemos un pasado que nos une y un presente que nos convida a mirar con optimismo el futuro, que se construye en el presente con esfuerzo y sacrificio”.

¿Cómo espera retornar a Venezuela en el corto plazo y qué sueña para su país?