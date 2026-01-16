Comité Nobel aclara que el Premio de Paz no se puede ceder tras gesto de María Corina Machado con Trump

Sin importar lo que ocurra “con el diploma o la medalla del premio, es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”, subrayó el comité Nobel en un comunicado.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, obsequió la medalla que le dio la organización noruega al presidente estadounidense, Donald Trump. FOTO: redes sociales.

“Aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado”, añadió.

Cuando el premio se otorga, la decisión es definitiva y válida para siempre, puntualizó el jurado. El comité Nobel señaló que no hará comentarios sobre “las acciones posteriores” de los galardonados. Conozca: “Fue un gran honor para mí conocer a María Corina, es maravillosa”: Donald Trump tras la reunión “No hay ninguna restricción en los estatutos de la Fundación Nobel” para los ganadores del premio, señaló. “Un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”, señaló el comunicado del comité. El presidente Donald Trump dijo en varias ocasiones que deseaba obtener el premio y que sería “un gran honor” para él si María Corina Machado se lo cedía.

Machado fue premiada por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela. Otros ganadores del Premio Nobel también decidieron dar o vender su medalla, como Kofi Annan (premio de la paz 2001) o James Watson (premio de medicina 1962). El periodista ruso Dmitri Muratov (premio de la paz 2021) vendió su medalla por 103,5 millones de dólares en junio de 2022, suma que ofreció al fondo de la Unicef para los niños refugiados ucranianos.

