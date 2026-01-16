x

Comité Nobel aclara que el Premio de Paz no se puede ceder tras gesto de María Corina Machado con Trump

El Comité Nobel aclaró que el Premio Nobel de la Paz es “indisociable” de quien lo recibe, luego de que la opositora venezolana María Corina Machado entregara su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este fue el pronunciamiento.

    El jurado del comité del Nobel subrayó que, aunque el galardonado puede disponer libremente del objeto, la distinción histórica y oficial no cambia de dueño. FOTO: AFP.
    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, obsequió la medalla que le dio la organización noruega al presidente estadounidense, Donald Trump. FOTO: redes sociales.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

El comité Nobel en Oslo, que otorga el Premio Nobel de la Paz, afirmó el viernes que la recompensa es “indisociable” de la persona que la recibe, tras la entrega por parte de la opositora venezolana María Corina Machado de su medalla al presidente estadounidense Donald Trump.

En contexto: María Corina Machado ya se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump; le entregó la medalla del Nobel de Paz

El día anterior, la laureada de 2025 ofreció la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca a Trump, quien la descartó de su estrategia para Venezuela.

Sin importar lo que ocurra “con el diploma o la medalla del premio, es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”, subrayó el comité Nobel en un comunicado.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, obsequió la medalla que le dio la organización noruega al presidente estadounidense, Donald Trump. FOTO: redes sociales.

“Aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado”, añadió.

Cuando el premio se otorga, la decisión es definitiva y válida para siempre, puntualizó el jurado.

El comité Nobel señaló que no hará comentarios sobre “las acciones posteriores” de los galardonados.

Conozca: “Fue un gran honor para mí conocer a María Corina, es maravillosa”: Donald Trump tras la reunión

“No hay ninguna restricción en los estatutos de la Fundación Nobel” para los ganadores del premio, señaló.

Un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”, señaló el comunicado del comité.

El presidente Donald Trump dijo en varias ocasiones que deseaba obtener el premio y que sería “un gran honor” para él si María Corina Machado se lo cedía.

Machado fue premiada por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela.

Otros ganadores del Premio Nobel también decidieron dar o vender su medalla, como Kofi Annan (premio de la paz 2001) o James Watson (premio de medicina 1962).

El periodista ruso Dmitri Muratov (premio de la paz 2021) vendió su medalla por 103,5 millones de dólares en junio de 2022, suma que ofreció al fondo de la Unicef para los niños refugiados ucranianos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede transferirse un Premio Nobel de la Paz?
No. El Comité Nobel aclara que el premio es definitivo y no puede ser revocado, compartido ni transferido.
¿Qué pasa si alguien cambia de dueño la medalla del Nobel?
La medalla física puede cambiar de manos, pero el reconocimiento histórico sigue ligado al laureado original.
¿Por qué Macho entregó la medalla a Trump?
Machado dijo que fue un gesto simbólico de gratitud en un contexto diplomático, aunque el comité reiteró que no altera el título

