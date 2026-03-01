x

Irán habría atacado base naval francesa de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos

Videos muestran humo negro sobre Camp de la Paix en Abu Dhabi tras presunto ataque iraní con drones o misiles.

  • Se observa humo negro espeso elevándose desde el lugar del ataque con aviones no tripulados y/o misiles iraníes en Camp de la Paix, una base naval francesa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. FOTO: Tomada de video.
    Se observa humo negro espeso elevándose desde el lugar del ataque con aviones no tripulados y/o misiles iraníes en Camp de la Paix, una base naval francesa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. FOTO: Tomada de video.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 43 minutos
bookmark

Videos difundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto en Camp de la Paix, una base naval francesa ubicada en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Las imágenes captaron humo espeso cubriendo parte del puerto de Abu Dhabi, tras lo que se describe como un ataque con aviones no tripulados y/o misiles iraníes contra la instalación militar.

En varios registros se observa cómo la nube oscura se expande rápidamente sobre el complejo y sus alrededores.

Reportes preliminares señalan que Irán habría atacado directamente la base naval francesa. La información circuló acompañada de alertas de “escalada”, mientras se advertía que el Golfo entraba en una nueva fase de tensión por la extensión de las represalias.

Lea más: Irán desafía a Trump y multiplica ataques como venganza por muerte de Alí Jameneí

Camp de la Paix: símbolo de la presencia militar de Francia en el Golfo

Camp de la Paix fue creada en 2009 y simboliza la presencia militar permanente de Francia en la región del Golfo.

La base, situada estratégicamente en Abu Dhabi, ha sido considerada un punto clave dentro del despliegue francés en Medio Oriente.

El ataque, de confirmarse oficialmente, representaría un golpe directo contra infraestructura militar europea en el Golfo Pérsico y ampliaría el alcance geográfico del conflicto.

Hasta el momento no se han detallado oficialmente las afectaciones materiales ni posibles víctimas.

Entérese: Entre lágrimas, la TV estatal iraní anunció la muerte de Alí Jameneí: “bebió el dulce trago del martirio”

Así las cosas, la frase “Gulf on fire as retaliation spreads”, el Golfo en llamas mientras se extiende la represalia, resume el clima que se vive en la región. El presunto ataque contra una base francesa en territorio emiratí amplía el conflicto más allá de los actores directos y eleva el riesgo de una confrontación regional más amplia.

Temas recomendados

Conflicto armado
Drones
bombardeo
Misiles
ataques
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Francia
Irán
Emiratos Árabes Unidos
