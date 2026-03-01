Irán habría atacado base naval francesa de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos

Videos difundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto en Camp de la Paix, una base naval francesa ubicada en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Las imágenes captaron humo espeso cubriendo parte del puerto de Abu Dhabi, tras lo que se describe como un ataque con aviones no tripulados y/o misiles iraníes contra la instalación militar.

En varios registros se observa cómo la nube oscura se expande rápidamente sobre el complejo y sus alrededores.

Reportes preliminares señalan que Irán habría atacado directamente la base naval francesa. La información circuló acompañada de alertas de “escalada”, mientras se advertía que el Golfo entraba en una nueva fase de tensión por la extensión de las represalias.

