Entre lágrimas, la TV estatal iraní anunció la muerte de Alí Jameneí: “bebió el dulce trago del martirio”

“Bebió el dulce y puro trago del martirio”. Con esa frase, pronunciada entre lágrimas, un presentador de la televisión estatal iraní confirmó en vivo la muerte del ayatolá Alí Jameneí, tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos perpetrados este sábado 28 de febrero. La confirmación dentro de la nación islámica llegó horas después de que el fallecimiento fuera anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump escribió: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.

En contraste, el anuncio en la televisión iraní tuvo un tono solemne y religioso. “Tras toda una vida de lucha incesante e incansable, Hoseiní con un espíritu noble y celestial como la montaña inquebrantable de la tutela (islámica), el padre compasivo de la bondad y la determinación, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial”. Entérese: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Duelo nacional en Irán y proceso para elegir nuevo líder supremo

Tras la confirmación oficial, Irán declaró 40 días de duelo nacional. El país, si no se produce un cambio de régimen, deberá elegir al sucesor de Jameneí a través de la Asamblea de Expertos en Liderazgo. Este organismo está compuesto por 88 clérigos que, en teoría, son elegidos por el pueblo cada ocho años. Sin embargo, la mayoría de sus actuales integrantes pertenecen a la línea dura, afín al propio Jameneí. La Constitución iraní establece que estos clérigos deben seleccionar al nuevo líder supremo lo antes posible. No obstante, reunirlos con rapidez en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel podría ser complejo por razones de seguridad. Mientras tanto, el país vivió escenas mixtas, celebraciones en algunos sectores y manifestaciones de duelo en otros.

Cómo fue el ataque contra la cúpula iraní: meses de inteligencia y un bombardeo diurno

El analista independiente Shanaka Anslem Perera, especializado en geopolítica, inteligencia artificial, ciencia y soberanía, relató que el objetivo no fue bombardear infraestructura al azar. “Esperaron a que todos los líderes iraníes se reunieran en la misma sala y luego bombardearon Irán”, explicó. Hubo meses de inteligencia, miles de horas de vigilancia e interceptación de señales. La variable clave era el momento en que el Líder Supremo, el presidente, en referencia a Masoud Pezeshkian, y el alto mando militar coincidieran en un mismo lugar al mismo tiempo. Ese momento llegó a las 8:15 de la mañana, el 28 de febrero, a plena luz del día. Los anteriores ataques israelíes contra Irán habían sido nocturnos: el de junio de 2025 se lanzó en la oscuridad; el de octubre de 2024, después de la medianoche. La doctrina de defensa aérea iraní partía de la premisa de que Israel atacaría bajo cobertura nocturna.