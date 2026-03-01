Entre lágrimas, la TV estatal iraní anunció la muerte de Alí Jameneí: “bebió el dulce trago del martirio”

“Bebió el dulce y puro trago del martirio”. Con esa frase, pronunciada entre lágrimas, un presentador de la televisión estatal iraní confirmó en vivo la muerte del ayatolá Alí Jameneí, tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos perpetrados este sábado 28 de febrero.
La confirmación dentro de la nación islámica llegó horas después de que el fallecimiento fuera anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Trump escribió: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.