Abren inscripciones para estudiar en la Universidad de Antioquia: hay más de 5.100 cupos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de marzo. Conozca aquí más detalles.

    La universidad también mantendrá beneficios para poblaciones especiales. Aspirantes de comunidades afrocolombianas e indígenas contarán con dos cupos especiales por programa para cada grupo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
La Universidad de Antioquia abrió oficialmente su proceso de admisión para el semestre 2026-2, con una oferta de 5.102 cupos en 111 programas académicos distribuidos entre Medellín y las regiones del departamento.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 18 de marzo y el examen de admisión se realizará los días 25 y 26 de mayo y los resultados serán publicados el 11 de junio.

De acuerdo con la institución, los cupos aprobados se distribuyen así: 3.325 presenciales y 160 virtuales en Medellín; mientras que en las regiones habrá 852 presenciales y 690 virtuales.

Le puede interesar: ¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética

A estos se suman 75 cupos adicionales para los programas virtuales de Creación Digital y Español como Lengua Extranjera. En total, la universidad ofertará 72 programas en el campus Medellín, 26 en sedes regionales y 13 en modalidad virtual.

“La invitación para los aspirantes es que elijan la Universidad de Antioquia para desarrollar su proyecto de vida profesional, porque es una institución de alta calidad y con amplio reconocimiento”, señaló Diego Sierra Restrepo, jefe del Departamento de Admisiones y Registro.

Entérese: Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes?

¿Cuál es el precio del pin?

El valor de la inscripción será de $90.800 para programas ofertados en Medellín y de $28.200 para los de regiones. Al momento de registrarse, cada aspirante deberá escoger si presenta la prueba de manera presencial o virtual, modalidad que tendrá una duración de tres horas.

Entre las novedades del proceso, el programa de Odontología no será ofertado para el semestre 2026-2. Según explicó el decano de la Facultad, Alejandro Hurtado Aristizábal, la decisión es temporal y responde a la necesidad de fortalecer los procesos de formación práctica y clínica tras las dificultades derivadas de la pandemia.

Según la institución, se espera retomar la oferta en el primer semestre de 2027. Asimismo, los aspirantes a Medicina deberán presentar la prueba exclusivamente en modalidad presencial en el campus Medellín.

La universidad también mantendrá beneficios para poblaciones especiales. Aspirantes de comunidades afrocolombianas e indígenas contarán con dos cupos especiales por programa para cada grupo. Además, habrá cupos para deportistas de alto rendimiento con medallas en competencias nacionales o internacionales y para estudiantes provenientes de municipios sin instituciones de educación superior o de zonas de difícil acceso.

