Pentágono niega que Irán haya atacado al portaviones Abraham Lincoln, de EE. UU.

Alrededor de cuatro misiles balísticos habrían sido lanzados al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) en el mar Arábigo, frente a la costa de Omán, cerca del Golfo de Omán, según confirmó la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, el Pentágono desmintió la información y aseguró que los misiles “ni siquiera se acercaron”.

“El USS Abraham Lincoln (CVN-72) continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del United States Central Command para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, se lee en una publicación del U.S. Central Command.