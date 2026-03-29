Nicolás Maduro envió primer mensaje desde prisión en Nueva York: aseguró estar “bien, firme y sereno”

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar “bien” en un mensaje publicado este sábado en redes sociales, el primero desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcoterrorismo.
Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas.
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Desde entonces está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en esa operación, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.
“Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió Maduro en la víspera de la Semana Santa, una fecha de gran importancia espiritual en Venezuela, de mayoría católica.