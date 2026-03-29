Nicolás Maduro envió primer mensaje desde prisión en Nueva York: aseguró estar “bien, firme y sereno”

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar “bien” en un mensaje publicado este sábado en redes sociales, el primero desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcoterrorismo. Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas. Lea aquí: Trump dice que Nicolás Maduro enfrentará más cargos: “Ha sido demandado por una fracción” de sus delitos Desde entonces está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en esa operación, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York. “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió Maduro en la víspera de la Semana Santa, una fecha de gran importancia espiritual en Venezuela, de mayoría católica.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones”, añadió. “Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”. Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Una fuente cercana al mandatario contó a la AFP que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos. Siga leyendo: Machado anuncia su regreso y habla de transición en Venezuela No está claro si Maduro dictó el mensaje a su equipo o aprobó su contenido, aunque en efecto lo firma junto a Flores. “Hoy más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro de todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo y el respeto, porque esa es la senda de la patria”, se lee en otro aparte del mensaje, que también tiene una cita del Evangelio según San Lucas: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá”.

El gobernante depuesto compareció el jueves, 26 de marzo, junto a Flores ante un tribunal federal en Nueva York, en la que el juez rechazó un pedido de la defensa de desestimar los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas. El mensaje fue publicado en X y la plataforma de mensajería Telegram, donde hasta ahora solo aparecía a diario un conteo de los días de “secuestro”. Le puede interesar: Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él? Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, ha dicho en actos públicos que su padre está bien, sereno e incluso que estaba ejercitándose en prisión. Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Maduro, no se hizo eco hasta ahora del mensaje. Tampoco la mayoría de sus ministros.