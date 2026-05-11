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Álvaro Uribe habló sobre la reducción de la jornada laboral ante Westcol: Petro “le mintió en la cara”

El expresidente le aclaró al creador de contenido sobre la ley que redujo la jornada laboral en Colombia e hizo referencia a unas declaraciones que había dado el presidente Petro semanas atrás.

  • El creador de contenido Westcol entrevistó a Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande. Foto: Captura de video redes sociales
    El creador de contenido Westcol entrevistó a Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande. Foto: Captura de video redes sociales
  • Esta es la Ley 2101 de 2021 que establece la reducción de la jornada laboral.
    Esta es la Ley 2101 de 2021 que establece la reducción de la jornada laboral.
  • La Ley 2101 de 2021 se firmó el 15 de julio de 2021.
    La Ley 2101 de 2021 se firmó el 15 de julio de 2021.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En el marco de las entrevistas que hizo el creador de contenido Westcol a los dos líderes políticos más influyentes en las últimas décadas en Colombia: Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, el expresidente hizo referencia a la autoría sobre la ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales.

En medio de una conversación sobre temas de actualidad nacional, el streamer estaba tocando el tema de los jóvenes y las oportunidades. En ese diálogo, el exmandatario habló de economía y de las oportunidades de empleo y la informalidad laboral.

Lea también: Los momentos más destacados de la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande

Justo en ese instante, Uribe Vélez mencionó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales y aludió a que lo hizo pensando en que las familias tuvieran más tiempo para disfrutar juntas y en el bienestar del empleado.

Al momento de dar esas declaraciones, el creador de contenido se vio algo sorprendido, pues resaltó que en una entrevista previa el presidente Gustavo Petro le expresó haber sido el responsable de dicha reducción para permitir que las madres pasaran más tiempo con sus hijos. “Petro me dijo que él fue el que hizo eso”, subrayó Westcol.

“Yo le digo la verdad: le mintió, en la cara”, le respondió Álvaro Uribe al creador de contenido, recordando que estaba el proyecto de ley como constancia. El líder del Centro Democrático explicó que, si bien Petro votó a favor del proyecto cuando era senador, la iniciativa y la defensa de la misma fueron de su autoría y de su bancada.

@westpov_ #westcol #alvarouribe ♬ sonido original - westpov

¿Quién redujo la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales?

La polémica sobre la reducción de la jornada laboral ya había sobresalido al día siguiente de que Westcol entrevistara al presidente Gustavo Petro. En ese entonces, a través de su cuenta de X, el exmandatario calificó las afirmaciones del jefe de Estado como “una de las mentiras” dichas al influencer.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, esta se logró gracias a la Ley 2101 del 2021 que establece una modificación al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

“La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”, fue como quedó ese artículo tras la ley mencionada previamente.

Esta es la Ley 2101 de 2021 que establece la reducción de la jornada laboral.
Esta es la Ley 2101 de 2021 que establece la reducción de la jornada laboral.

La iniciativa cuenta como proponente a Álvaro Uribe Vélez quien se desempeñaba como senador de la República. Su impulso fue a través de la bancada del Centro Democrático y se firmó para entrar en cumplimiento el 15 de julio del 2021, cuando el presidente era Iván Duque.

Dicha ley estableció una reducción gradual donde, al 15 de julio de 2023, las empresas debían adoptar una jornada semanal de 47 horas semanales, 46 horas semanales para el 15 de julio de 2024 y 44 horas semanales al 15 de julio de 2025 hasta llegar a las 42 horas semanales que ya deben aplicarse obligatoriamente a partir del 15 de julio de 2026.

La Ley 2101 de 2021 se firmó el 15 de julio de 2021.
La Ley 2101 de 2021 se firmó el 15 de julio de 2021.

Esa disminución no aplica una reducción del salario ni las prestaciones sociales y la empresa que implementaran esto antes del 15 de julio de 2026 tendrían beneficios.

Siga leyendo: ¿Disparar o no en defensa propia? Las diferencias entre Uribe y Petro a preguntas similares de Westcol

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue el proponente de la reducción de la jornada laboral?
El proponente oficial y principal impulsor fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, junto a la bancada del Centro Democrático. La ley fue sancionada por el expresidente Iván Duque en julio de 2021.
¿Cuándo entra en vigencia la jornada de 42 horas en Colombia?
Según la Ley 2101 de 2021, la reducción es gradual. La implementación total de las 42 horas semanales será obligatoria a partir del 15 de julio de 2026. Actualmente, la jornada legal debe estar en 46 horas (desde julio 2024).
¿La reducción de la jornada laboral baja el salario?
No. La ley establece explícitamente que la disminución de horas no puede afectar el salario, las prestaciones sociales ni los derechos adquiridos de los trabajadores en Colombia.

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