Procuraduría alerta sobre crisis humanitaria por minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

La Procuraduría rechazó los recientes hechos ocasionados con minas antipersonal que han sucedido en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, entre ellos el caso reportado en el municipio de Tibú, Norte de Santander.
A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó “su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo el lamentable hecho reportado en el municipio de Tibú”.
La entidad también condenó el uso de estos artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales y recordó que las minas antipersonal están prohibidas por normas internacionales.
“El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados”, señaló la Procuraduría.