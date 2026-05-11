Trump advierte que alto el fuego con Irán está “en estado crítico”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el alto el fuego pactado con Irán atraviesa su momento más delicado y lanzó duras críticas contra la última propuesta enviada por Teherán, a la que calificó como “basura”.
Desde el Despacho Oval, Trump afirmó que la tregua se encuentra “en estado crítico” y sugirió que las negociaciones podrían colapsar si no hay cambios en la postura iraní.
“Está increíblemente débil. Diría que está más débil que nunca ahora mismo, después de leer esa basura que nos han enviado”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas. “Ni siquiera terminé de leerlo. Me dije: ‘No voy a perder el tiempo leyéndolo’. Está en estado terminal”, agregó.