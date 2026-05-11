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Trump advierte que alto el fuego con Irán está “en estado crítico”

El mandatario aseguró que la tregua atraviesa su momento más frágil y lanzó nuevas advertencias sobre el programa nuclear de Teherán.

  • Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán se encuentra “en estado crítico” tras rechazar la última propuesta enviada por Teherán. FOTO: COLPRENSA.
    Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán se encuentra “en estado crítico” tras rechazar la última propuesta enviada por Teherán. FOTO: COLPRENSA.
Redacción El Colombiano
hace 5 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el alto el fuego pactado con Irán atraviesa su momento más delicado y lanzó duras críticas contra la última propuesta enviada por Teherán, a la que calificó como “basura”.

Desde el Despacho Oval, Trump afirmó que la tregua se encuentra “en estado crítico” y sugirió que las negociaciones podrían colapsar si no hay cambios en la postura iraní.

Está increíblemente débil. Diría que está más débil que nunca ahora mismo, después de leer esa basura que nos han enviado”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas. “Ni siquiera terminé de leerlo. Me dije: ‘No voy a perder el tiempo leyéndolo’. Está en estado terminal”, agregó.

Trump insistió en que Estados Unidos busca garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares durante un largo período de tiempo. “Están de acuerdo con nosotros y luego se echan atrás”, afirmó.

Puede leer: Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio

La crisis internacional también comienza a tener efectos internos en Estados Unidos. El precio del petróleo y de la gasolina se ha disparado desde el inicio de la confrontación con Irán, golpeando la popularidad de Trump en un año políticamente sensible.

Ante el incremento del combustible, el mandatario aseguró que estudia suspender temporalmente el impuesto federal sobre la gasolina para aliviar el impacto económico sobre los consumidores estadounidenses.

Amplíe la noticia: Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

Además, aseguró que los precios energéticos caerían “en picado” si terminan las hostilidades con Irán, dejando claro que el futuro del alto el fuego podría definir no solo el panorama geopolítico de Oriente Medio, sino también la estabilidad económica de Estados Unidos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Trump calificó de “basura” la propuesta de Irán?
Según el mandatario, el documento enviado por Teherán no ofrece las garantías suficientes de que el país no desarrollará armas nucleares a largo plazo, calificando la postura iraní como un retroceso en los acuerdos previos.
¿Qué pasará con el precio de la gasolina tras las amenazas de Trump?
El mandatario advirtió que los precios solo caerán si cesan las hostilidades. Mientras tanto, estudia suspender el impuesto federal sobre la gasolina
¿Está roto el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?
Trump afirmó que el acuerdo se encuentra en “estado terminal” y “crítico”, pero aún no ha anunciado una ruptura total, sugiriendo que el futuro del pacto depende de un cambio radical en la postura de Teherán.

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