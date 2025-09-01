x

Escándalo: Nestlé despidió a su director general, Laurent Freixe, por tener una relación amorosa “secreta” con una empleada

Tras la polémica verdad, Laurent Freixe, quien apenas llevaba un año como director general, fue inmediatamente reemplazado por Philipp Navratil, quien ya había asumido ese cargo en México en 2013.

  Freixe llevaba 40 años trabajando en Nestlé y según el presidente del consejo de administración, cometió una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé. FOTO: AFP
    Freixe llevaba 40 años trabajando en Nestlé y según el presidente del consejo de administración, cometió una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé. FOTO: AFP
  Laurent Freixe, llevaba apenas un año en el cargo luego de trabajar por 40 años en la empresa. FOTO: Getty
    Laurent Freixe, llevaba apenas un año en el cargo luego de trabajar por 40 años en la empresa. FOTO: Getty
  El presidente del consejo de administración, Paul Bulcke, y Laurent Freixe. FOTO: Nestle y Getty
    El presidente del consejo de administración, Paul Bulcke, y Laurent Freixe. FOTO: Nestle y Getty
Agencia AFP
01 de septiembre de 2025
bookmark

El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció este lunes 1 de septiembre el despido con efecto inmediato de su director general, Laurent Freixe, debido a una “relación amorosa no declarada con una subordinada directa”.

“Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”, declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración, Paul Bulcke.

El francés Laurent Freixe había sido nombrado director general en septiembre de 2024 de este grupo propietario de más de 2000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat.

Laurent Freixe, llevaba apenas un año en el cargo luego de trabajar por 40 años en la empresa. FOTO: Getty
Laurent Freixe, llevaba apenas un año en el cargo luego de trabajar por 40 años en la empresa. FOTO: Getty

La empresa precisó que el despido de su director se produjo tras una investigación que reveló que mantenía una “relación amorosa no declarada” o “secreta”, algo que constituye “una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé”.

“De acuerdo con las buenas prácticas de gobernanza empresarial, el consejo de administración ordenó que se realizara una investigación, supervisada por Paul Bulcke (...) y Pablo Isla, Lead Independent Director, con el apoyo de asesores legales externos independientes”, agregó la empresa.

En el mismo comunicado, Bulcke anuncia que el ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil, exdirectivo de Nespresso, quien se unió a la dirección general del grupo en enero de 2025.

A finales de julio, el gigante suizo había mantenido sus previsiones para 2025 a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno de deflación en China que frenó sus ventas en el primer semestre y un clima de consumo frágil en el continente americano.

El presidente del consejo de administración, Paul Bulcke, y Laurent Freixe. FOTO: Nestle y Getty
El presidente del consejo de administración, Paul Bulcke, y Laurent Freixe. FOTO: Nestle y Getty

También había anunciado el inicio de una revisión estratégica de sus actividades de vitaminas y complementos alimenticios, señalando que estaba avanzando en la evaluación estratégica de sus aguas embotelladas, sacudidas por un escándalo en Francia y Suiza relacionado con procesos de microfiltración prohibidos para las aguas minerales.

