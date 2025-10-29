Filas de muertos en Río de Janeiro: 132 víctimas en la operación policial más letal de Brasil

Un día después de la redada policial con más víctimas en la historia reciente de Brasil, las imágenes de decenas de cuerpos tendidos en las calles de Río de Janeiro reflejan la magnitud del operativo que conmociona al país. Según la Defensoría Pública, el número de muertos asciende a 132, mientras que el balance oficial aún se mantiene en 119, incluidos cuatro agentes policiales.
La “Operación Contención” fue ejecutada por unos 2.500 efectivos de las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de debilitar al Comando Vermelho, el grupo criminal más poderoso y con mayor expansión territorial en la región. Las acciones se concentraron en los complejos de favelas Alemão y Penha, zonas densamente pobladas y consideradas bastiones del narcotráfico.