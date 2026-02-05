Tragedia familiar en Australia: padres asesinaron a sus hijos con autismo y luego se quitaron la vida

“No entrar. Llamen a la policía”. Esa fue la advertencia escrita en una nota que el acompañante terapéutico de Leon y Otis, dos jóvenes con autismo, encontró al llegar a la residencia familiar de los Clune en los suburbios de Mosman Park, Perth, Australia. Le puede interesar: En “modo supervivencia” y sin fondos: ONU Derechos Humanos ha cerrado 3 de 8 oficinas en Colombia Eran las 8:15 de la mañana del pasado viernes 30 de enero cuando, ante el silencio sin respuesta tras la puerta de la casa de esta familia, el profesional solicitó la intervención de las autoridades locales, que minutos después llegaron al lugar.

Tras ingresar a la vivienda, la policía de Australia Occidental se enfrentó a una escena devastadora: los cuerpos de los adolescentes, de 14 y 16 años, yacían junto a sus padres, Jarrod Clune y Maiwenna Goasdoue. En el lugar también fueron halladas sin vida las tres mascotas de la familia: un gato y dos perros, por lo que la muerte de toda esta familia está siendo investigada por las autoridades en un caso que ellos mismos catalogaron de “asesinato-suicidio”.

El hallazgo y las primeras pericias del caso

La detective Jessica Securo, de la división de crímenes mayores, confirmó los detalles del hallazgo al entrar a la casa. “En el interior de la propiedad se encontró a un hombre de 50 años, una mujer de 49 y dos niños de 14 y 16 años. También se encontraron muertos a un gato y dos perros”, expresó.

Los cuatro miembros de esta familia, junto a sus mascotas, fueron hallados sin vida dentro de su casa. FOTO: Tomada de redes sociales de Jarrod Clune

Según el informe oficial, la investigación se maneja bajo la figura de un “presunto asesinato-suicidio”. Durante una conferencia de prensa, Securo precisó que “no se utilizó ningún arma durante el incidente” y subrayó que la familia “no contaba con antecedentes de violencia” denunciados previamente. Asimismo, las autoridades aseguraron que el caso no representa “un riesgo continuo para la comunidad”, por lo que les solicitaron a todo el resto de los habitantes que mantengan la calma mientras investigan todo lo ocurrido. “Este incidente continúa bajo investigación y no se pueden proporcionar más comentarios en este momento”, concluyó. El pasado sábado, 31 de enero, según Daily Mail, se localizó una segunda nota en la propiedad. Esta tenía instrucciones financieras detalladas sobre los bienes familiares y sugería que ambos padres decidieron conjuntamente poner fin a sus vidas y a las de sus hijos.

Jarrod Clune y Maiwenna Goasdoue, la pareja que no logró soportar el “abandono” del Estado. FOTO: Tomada de redes sociales de Jarrod Clune

Una lucha contra el aislamiento y la falta de apoyo, ¿los abandonó el Estado?

Leon y Otis tenían trastorno del espectro autista (TEA). Su madre, Maiwenna Goasdoue, de origen francés, era una integrante activa en comunidades virtuales donde compartía los desafíos de la crianza de niños con esta condición. Nedra, una amiga cercana de Maiwenna, a quien ella llamaba “Mai” de cariño, relató al medio británico mencionado que los padres “se sentían aislados, sin apoyo y abandonados por su familia, amigos y los servicios de asistencia”, es decir, por el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS). La situación financiera del núcleo se había agravado recientemente tras perder la asistencia económica gubernamental que recibían por parte de esta institución para uno de los menores, por lo que se habrían visto con “miedo” de no poderles ayudar. “Nadie puede comprender la lucha interminable por conseguir el apoyo y los servicios que tanto necesitaban. Mai ni siquiera quería dejar a sus hijos en un centro de asistencia por miedo a que sufrieran algún tipo de maltrato”, explicó Nedra.

El fracaso de la ayuda en el entorno educativo

Según la información de los testigos, la estabilidad de los jóvenes se vio afectada luego de que uno de ellos fuera expulsado de la escuela Christ Church Grammar en Perth. Desde ese momento, la familia se enfrentó a la imposibilidad de hallar una institución que se ajustara a sus necesidades. Un docente que conoció a la familia lamentó el desenlace y reveló que el otro de los hijos estaba cerca de graduarse. “Eran buenos chicos que solo necesitaban que los entendieran. El año que viene Leon se habría graduado de la escuela, lo que es muy importante. Eso demuestra lo lejos que había llegado”, destacó el académico. Por su parte, un allegado que optó por el anonimato describió a Jarrod y Maiwenna como una “pareja fuerte” que amaba “profundamente” a sus hijos a pesar de lo sucedido con su propia vida y la de sus hijos, por lo que aseguró que “nadie sabe lo que viven los demás”.

Leon y Otis junto a las personas que ayudaban a sus padres en su proceso. FOTO: Tomada de redes sociales de Jarrod Clune

Según su testimonio, “estaban librando una batalla perdida contra un sistema que no está aquí para ayudar. Esta tragedia surgió porque dos padres estaban tan derrotados por el sistema, tan aislados, tan temerosos por el futuro de sus hijos que no veían otra salida”.

Las reacciones del Gobierno

Por su parte, el primer ministro australiano, Roger Cook, calificó el suceso como “una tragedia inimaginable que repercutirá en toda la comunidad”. A través de sus redes sociales, manifestó que “la pérdida de la vida de dos niños inocentes es profundamente desgarradora” e instó a quienes atraviesan dificultades a buscar ayuda profesional. Asimismo, el ministro de Salud Federal, Mark Butler, se negó a comentar sobre la naturaleza de la atención brindada a la familia.

Leon y Otis, los dos jóvenes hermanos con autismo. FOTO: Tomada de redes sociales de Jarrod Clune