Los guayacanes se vistieron de flores a pesar de las lluvias en Medellín

Cada inicio de año Medellín es un espectáculo de colores. En diversos rincones, miles de guayacanes amarillos, rosados y púrpuras —de toda variedad y proporción— tapizan de innumerables flores los andenes, calles, senderos, bancas y jardines de la ciudad. A pesar de la inclemente temporada de lluvias, este año no ha sido la excepción para que los habitantes de la capital antioqueña se maravillen con estos ejemplares, tal como lo resalta una de las comerciantes del estadio Atanasio Girardot. "Yo hace mucho tiempo que trabajo en esta zona, y siempre entre enero y febrero veo florecer los guayacanes. Nunca deja de sorprenderme su belleza. Ver un árbol lleno de color es hermoso, y aunque ha llovido mucho por estos días hay unos que aguantan y siguen con sus florecitas", dijo la vendedora. Para muchos las lluvias han dejado un marcado contraste en relación con años anteriores. Es sólo ver los guayacanes coloridos que se registraron el año pasado y compararlos con los actuales: muchos de esos ni siquiera florecieron y otros perdieron su encanto muy rápido. Solo algunos supieron ganar la batalla ante las condiciones adversas, pues son especies que se benefician en gran parte de la calidez del ambiente, el sol y los buenos tiempos, cosas que por esta época hacen falta en Medellín.

Los animales también disfrutan en medio de las flores caídas de los guayacanes en Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga.

Por estos días, en sectores como Estadio, Belén y El Poblado se ven más que todo los guayacanes amarillos, aún frondosos pero no con la misma intensidad de años anteriores. Muchas de sus hojas, ya en el suelo, contrastan con lo verde de la naturaleza o lo gris del pavimento, sin embargo, no dejan de ser cautivadores.

Las lluvias y sus “estragos”

Paula Andrea Morales es bióloga egresada de la Universidad de Antioquia, y se ha desempeñado como docente e investigadora de esta institución. Ella señala que, si bien el florecer de los guayacanes es fugaz y no suele durar mucho, las lluvias constantes en Medellín afectan la floración de estas especies, e incluso, no les permiten completar su proceso habitual. "A los ritmos de precipitación se suman factores como cambios en la temperatura y en la presencia que la luz solar puede tener al cabo de 24 horas. Ante una lluvia muy intensa, es probable que los botones florales (una flor inmadura, si se quiere) se desprendan del árbol, lo que interrumpe su florecer. Las plantas funcionan con hormonas, y estas responden a cambios en el ambiente, entonces, a falta del estímulo ambiental preciso, el ejemplar no responde de la misma manera a cuando hay tiempo seco, por ejemplo", dijo. En Medellín hay dos tipos de guayacanes: el amarillo, de nombre científico Handroanthus chrysanthus, y el rosado conocido como el Tabebuia rosea. Ambos, año tras año, son el foco de atención de propios y visitantes por sus colores intensos y su notoria frondosidad, no obstante, y según Morales, en el inicio de 2026 sí se evidencia un cambio en el comportamiento de ambas especies respecto a años y décadas anteriores. Por su parte, Álvaro Cogollo Pacheco, biólogo botánico, también de la UdeA y quien pertenece a la Corporación Salvamonte Colombia, señala que muchos de los árboles en la ciudad son sembrados, y que esto, de una u otra forma, ha afectado su desarrollo y lo que los rodea. "Ahí es donde las raíces de los guayacanes y otras especies se vuelven un problema con cañerías, edificios y casas. Esos son errores que se cometieron hace muchos años con la arborización, y es por eso que hoy día no se trata de sembrar por sembrar, sino de buscar los espacios propicios para hacerlo", precisó. En lo que ambos expertos coinciden es que si cambian las condiciones climáticas actuales y el tiempo seco vuelve a primar en Medellín, posiblemente los guayacanes que no florecieron en los primeros días o semanas de este año lo hagan, pues la floración no siempre es pareja, sino que puede ser escalonada.

El patrimonio de los guayacanes

En Medellín hay sembrados 12.298 guayacanes amarillos y 8.005 rosados. Entre ambas especies hay 122 árboles patrimoniales, es decir, los de mayor tamaño y valor histórico en la capital antioqueña.