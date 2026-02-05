Santiago Gallón: la historia del capo vinculado en la muerte de Andrés Escobar que fue asesinado en México

Juan Santiago Gallón Henao, de 62 años, habría sido asesinado en México en las últimas horas, según confirmaron fuentes judiciales al periodista Daniel Coronell. El hecho se habría registrado en la zona del Valle de Toluca, aunque no se tiene conocimiento de capturas ni del motivo del homicidio. No obstante, el cuerpo de Gallón Henao permanece en la Fiscalía del Valle de Toluca, según informaron fuentes judiciales a El Tiempo. En contexto: Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar Cabe recordar que el empresario y ganadero era presuntamente un narcotraficante colombiano en los años 90 que participó de manera indirecta en el asesinato del futbolista e ídolo de Atlético Nacional, Andrés Escobar (en 1994) durante el Mundial de Estados Unidos, en el que Colombia era favorita.

FOTO: EL COLOMBIANO

“El Caballero del Fútbol” había anotado un autogol durante el partido contra la selección de Estados Unidos, y su posterior asesinato se convirtió en símbolo de la falta de tolerancia y de la violencia asociada al crimen organizado en Colombia durante los años 90.

Señalamientos en las apuestas ilegales

Santiago Gallón y su hermano, Pedro David Gallón Henao, fueron señalados por tener vínculos con el asesinato del futbolista, ya que su conductor, Humberto Muñoz Castro, fue quien disparó contra el defensa central de la selección y posteriormente fue capturado, juzgado y condenado por homicidio. Los hermanos fueron acusados de encubrimiento, pero ambos quedaron en libertad meses después tras ser absueltos por la justicia.

A los hermanos Gallón se les abrió una investigación en 2017, no solo por el crimen contra Escobar, sino también por el movimiento de apuestas ilegales; tras ser capturados en Cúcuta en 2018, quedaron en libertad en 2019 por vencimiento de términos y por orden del juez 31 de garantías en Medellín. Entérese: Santiago Gallón quedó en libertad El caballista también fue señalado por tener vínculos con la Oficina de Envigado e investigado por integrar una red de narcotráfico que enviaba droga a Reino Unido y Estados Unidos, camuflada en comida para perros.

La condena que pagó Santiago Gallón en 2010

En 2010, el Juzgado Especializado de Antioquia condenó a Santiago Gallón a tres años y tres meses de prisión por el delito de financiación de grupos paramilitares armados en el suroeste de Antioquia. Entre los beneficiarios de su apoyo estuvieron unos 300 paramilitares vinculados a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), bajo el liderazgo de Carlos Castaño, que delinquió en las poblaciones antioqueñas de Titiribí, Amagá y Angelópolis entre 2000 y el 2004.

Santiago Gallón fue incluido en la Lista Clinton