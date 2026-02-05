x

Revocan personería del Partido del Trabajo que le dio aval a Camilo Romero, ¿y ahora?

El PTC había recuperado su personería jurídica en el 2023 tras haberla perdido en el 2004.

  • Camilo Romero recibió el aval del PTC el pasado 22 de enero. Foto: Colprensa/Redes Sociales @PTrabajoC
El Colombiano
hace 3 horas
El Consejo de Estado anuló la resolución mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) le había restablecido la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia, colectividad que le dio el aval al precandidato presidencial Camilo Romero.

Este partido político también fue el que en un inicio, supuestamente, le habría dado también el aval a la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, para participar en la consulta presidencial de la izquierda, denominada ‘Frente por la Vida’. No obstante, en un amague sorpresivo, el Partido del Trabajo negó completamente esta acción.

Ahora, se dio a conocer la decisión del alto tribunal en la que se concluye que, aunque se registraron actos de violencia contra varias personas del partido, no se logró demostrar el nexo causal entre esos hechos y la actividad proselitista de este, ni que dichas circunstancias hubieran impedido o limitado de manera efectiva su participación política.

De acuerdo con el fallo, la ausencia de pruebas que acreditaran que la violencia estuvo directamente relacionada con la acción política del partido fue determinante para revocar la decisión del CNE, que había concedido nuevamente la personería jurídica a la colectividad en 2023.

Con esta determinación, el Consejo de Estado deja sin efectos el restablecimiento del estatus legal del partido, que antes de esto había perdido su personería jurídica en 2004.

Ni siquiera un mes pudo Camilo Romero tener el aval del PTC. Justamente el 22 de enero se le fue concedido el aval de este partido, que ahora se despide de nuevo de este estatus legal.

Un partido de dos años de vida política

El PTC se define como una organización “política de la clase obrera, concebida como destacamento de vanguardia y orientada por el marxismo-leninismo y el maoísmo”. Marcelo Torres Benavides registra en documentos del CNE como secretario general y Yezid García Abello como secretario general suplente.

Actualmente, el PTC, que solo tiene dos años de haber recuperado su personería jurídica —y ahora la vuelve a perder—, es una colectividad aliada de partidos de izquierda que había retomado su participación en la contienda nacional.

Torres integra la dirección colectiva desde finales de los años noventa, cuando lideró la diferenciación del PTC frente al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, consolidando una línea centrada en la participación electoral y la organización de masas dentro del marco legal.

¿Y el aval de Romero?

Al momento de recibir el aval del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) para participar en la contienda presidencial, Camilo Romero aseguró que impulsaría “la consulta presidencial más votada del 8 de marzo. La consulta de la gente, la consulta progresista”.

Sin embargo, ese escenario quedó ahora en un ‘veremos’ tras la decisión del Consejo de Estado de revocar la personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia, una determinación que, además, se produce a menos de un mes de la realización de las consultas.

Lea también: La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero

Club intelecto
Utilidad para la vida