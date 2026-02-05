Gobernación de Antioquia y seis organizaciones pondrán plata para mejorar 9.000 viviendas de mujeres del campo

La Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) selló este jueves 5 de febrero una alianza estratégica con seis organizaciones privadas y sin ánimo de lucro para ejecutar 9.018 mejoramientos de vivienda en el departamento. El acuerdo, enmarcado en el programa “VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas”, tiene como foco exclusivo beneficiar a mujeres rurales cabeza de hogar en condiciones de vulnerabilidad.
Las entidades que se suman a esta iniciativa son Comfama, Fundación Golondrinas, Fundación Compasión, Fundación Presente, FEDEFA y Planeta Norte. Según informó la Gobernación, la ejecución de estos proyectos compromete recursos por $236.000 millones, de los cuales el departamento aporta cerca de $200.000 millones y las entidades aliadas suman $36.000 millones.
El objetivo central de las obras es cerrar brechas en el acceso a servicios básicos. Las intervenciones se centrarán en saneamiento básico, alcantarillado, acceso a agua potable, y la adecuación de pisos, baños y cocinas, factores determinantes para la salud pública y la dignidad de las familias campesinas.