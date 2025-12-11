María Corina Machado describió el momento en el que se encontró con sus hijos en Oslo: fue “uno de los más extraordinarios”

La Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos, Ana Corina, Henrique y Ricardo, en Oslo, después de más de dos años sin verlos. Lea aquí: Con peluca, disfrazada y evadiendo controles militares: así fue como María Corina Machado escapó de Venezuela Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa. La implacable opositora de Nicolás Maduro, que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón del Grand Hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.

Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción. “No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos”, señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Siga leyendo: María Corina Machado promete que Venezuela será pronto un país “brillante, democrático y libre” “Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”, relató Machado. Sus tres hijos, viven en el exilio.

Machado sostuvo además que “soy una de millones de madres venezolanas que ansía volver a abrazar a sus hijos y no lo pueden hacer, eso nos une”.

“Le hice una promesa a esas madres, que vendría aquí, representándolas a todas a recibir este premio y voy a llevarlo de vuelta a todas ellas porque vamos a hacer posible lo que yo viví hoy. Vamos a hacerlo realidad para todas esas madres, esas que tienen a sus hijos en las cárceles, perseguidos o están exiliados”, agregó la Nobel de Paz. En ausencia de su madre, Ana Corina, de 34 años, recogió la medalla de oro y el diploma del Nobel, un premio dotado con 1,2 millones de dólares.

La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

Bloque de preguntas y respuestas