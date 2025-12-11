El clásico navideño del Cascanueces brillará este fin de semana en Medellín

El Cascanueces y los cuatro reinos es el nombre del espectáculo que se realizará este fin de semana en Medellín. La historia del icónico personaje navideño saldrá del teatro y se contará en los patines del Club Estrellas de Patinaje. Las funciones se presentarán este viernes y sábado en el Instituto Jorge Robledo, donde además habrá feria de emprendedores, zona de comidas y bingo familiar.

La idea de llevar historias del teatro y la danza a los patines nació en 2024, cuando el club decidió que su presentación final anual fuese un evento abierto al público y con una narrativa clara. El año pasado montaron Alicia y el hechizo de la Navidad, y el turno ahora es para El Cascanueces. “Como que el Cascanueces es tan típico de ballet y el patinaje artístico, en cierta forma, se parece un poco al ballet. Entonces nos surgió la idea de hacerlo desde ese concepto, pero basándonos también en la película El cascanueces y los cuatro reinos”, explica Luz Cristina Urrea, entrenadora del Club.

Aunque esta versión recoge elementos del ballet tradicional y de la película homónima de Disney del 2018, el lenguaje del espectáculo es completamente propio: saltos, giros y secuencias del patinaje artístico, un deporte de alto rendimiento que se destaca por su técnica y elegancia. En total, 40 patinadores harán parte de la producción.