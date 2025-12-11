bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El escape de María Corina Machado: Disfraces, lanchas y la operación secreta de EE. UU.

11 de diciembre de 2025

2025-12-11 17:11:32

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

¿Cómo logró María Corina Machado burlar al régimen, cruzar el mar y llegar a Oslo? En este video reconstruimos la crónica completa de su escape: desde los disfraces y la protección de aviones estadounidenses, hasta sus primeras y contundentes declaraciones tras recibir el Nobel de Paz....