El último vagón del tranvía antiguo de Medellín cambió de casa y volvió a recorrer sus calles

El último vagón en pie del antiguo tranvía de Medellín cambió de casa. La única pieza que todavía existe como testigo del viejo tranvía, que transformó para siempre la movilidad de Medellín hace un siglo y la convirtió en una “ciudad adolescente”, salió en medio de un gran operativo este jueves 11 de diciembre desde el centro comercial La Central, en Buenos Aires, donde permaneció los últimos siete años, para llegar al Museo de Transporte, ubicado en el Museo El Castillo, en Los Balsos, donde seguirá expuesto al público para garantizar que ningún habitante de Medellín olvide que la ciudad fue posible, en parte, gracias a un tranvía que conectó a los nacientes barrios y mandó a jubilar a un ejército de mulas y caballos.
El primer tranvía eléctrico de Medellín alcanzó a ser uno de los sistemas más robustos de Sudamérica en su momento. Hasta 1920 y por menos de dos décadas, operó en la ciudad el llamado tranvía de sangre, un sistema de tracción animal que intentó agilizar la movilidad de los habitantes para conectar su centralidad con la periferia, pero que acarreó todo tipo de problemas. El tranvía de sangre empezó a operar en 1987 gracias a vehículos que trajeron desde Filadelfia, Estados Unidos, pero pronto los numerosos casos de animales desbocados, accidentes con muertos y problemas de sanidad hicieron insostenible ese sistema.