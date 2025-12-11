Familias con hasta 4 salarios de ingresos podrán acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín

Medellín ampliará el rango para los subsidios para mejoramiento de vivienda a familias con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos mensuales ($5.694.000); hasta ahora el tope para ese beneficio iba hasta los dos salarios mínimos ($2.847.000).
La estrategia al respecto se llama Vivir Mejor, que concita la alianza entre la administración distrital y la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) para reducir el déficit cualitativo de vivienda en la capital departamental.
El programa consiste en que los grupos parentales que ganen hasta los dos salarios mensuales recibirán el 100% del subsidio y los que superen ese límite, hasta por el doble, podrán postularse siempre y cuando gestionen un crédito con entidades aliadas como CrediAntioquia, Confiar Cooperativa Financiera y Comfama.
Vale anotar que cada una de las entidades mencionadas tiene requisitos específicos para postularse al beneficio.