Familias con hasta 4 salarios de ingresos podrán acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín

El programa consiste en que los grupos parentales que ganen hasta los dos salarios mensuales recibirán el 100% del subsidio y los que superen ese límite, hasta por el doble, podrán postularse siempre y cuando gestionen un crédito con entidades aliadas como CrediAntioquia, Confiar Cooperativa Financiera y Comfama.

La estrategia al respecto se llama Vivir Mejor, que concita la alianza entre la administración distrital y la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) para reducir el déficit cualitativo de vivienda en la capital departamental.

Medellín ampliará el rango para los subsidios para mejoramiento de vivienda a familias con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos mensuales ($5.694.000); hasta ahora el tope para ese beneficio iba hasta los dos salarios mínimos ($2.847.000).

“Desde hace un tiempo, he venido planteando que hay familias que tienen un poco más de poder adquisitivo, pero que no tienen hoy la capacidad de ahorro. Ahí, nosotros también podemos entrar a ser parte de un proyecto que hemos llamado el uno por uno: las familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos por cada peso que pongan, el Distrito pone otro peso”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.

El subsidio distrital será equivalente al valor del crédito aprobado, con un límite de $15 millones. Es decir, que si una familia obtiene un crédito por $10 millones, le entregarán un subsidio adicional por el mismo monto, para un mejoramiento de $20 millones.

Las intervenciones permitidas que pueden realizar las familias incluyen mejoras en baños, cocina y pisos, reparación o reforzamiento de cimientos, muros y cubiertas, adecuaciones en redes eléctricas o hidráulicas, todo dentro del marco de las licencias y requisitos técnicos establecidos.



“Como este es un piloto, estoy seguro de que van a presentarse muchas familias, lo que queremos es que crezca. Tenemos más recursos ya listos, pero queremos ver cómo empieza a funcionar el programa. Aquí ayudaríamos nosotros también, poniendo unos recursos, a ir disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda en la ciudad de Medellín para las familias”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

En la actualidad, en Medellín hay cerca de 37.000 familias que necesitan una vivienda nueva (déficit cuantitativo) y unas 180.000 con necesidad de hacer mejoras significativas a su morada, (déficit cualitativo). De estas, los principales problemas son de hacinamiento (39,7%) y de servicios inadecuados (25%).

La carencia en condiciones dignas de habitabilidad en esta urbe se concentra especialmente en zonas de ladera y en sectores con urbanización informal, donde históricamente el crecimiento urbano ha sido acelerado y con poca planificación.