Con peluca, disfrazada y evadiendo controles militares: así fue como María Corina Machado escapó de Venezuela

En medio de la incertidumbre, la líder de la oposición al régimen de Maduro, María Corina Machado, salió de Venezuela para llegar a Oslo y recibir el premio Nobel de Paz otorgado durante este año. En el camino tuvo que superar varios obstáculos.
A pesar de no haber llegado a tiempo, Machado cumplió el objetivo de salir de territorio venezolano y llegar a la capital Noruega. Su viaje estuvo marcado por una colaboración de un grupo que ha contribuido con la salida de otros venezolanos y el conocimiento de las Fuerzas Militares estadounidenses.
Según reveló el medio The Wall Street Journal, la odisea de María Corina comenzó el lunes en la tarde cuando, con peluca y disfraz, se trasladó de un suburbio en Caracas hasta un pueblo pesquero en la costa donde la esperaba una lancha.
Ese viaje duró alrededor de 10 horas donde la opositora tuvo que superar al menos 10 puestos de control militar. El objetivo era llegar antes de la medianoche del lunes, 8 de diciembre, a la costa venezolana.
Una vez en este lugar, Machado descansó para la siguiente etapa en su huida, un estresante viaje en lancha por el mar Caribe hasta la isla de Curazao.