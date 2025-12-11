x

Con peluca, disfrazada y evadiendo controles militares: así fue como María Corina Machado escapó de Venezuela

La líder opositora se trasladó de Venezuela a Curazao para luego tomar un avión rumbo a Oslo, Noruega. En el camino tuvo que solventar varias dificultades para poder recoger el premio. Conozca los detalles.

  • María Corina Machado hizo su primera aparición en público desde el 9 de enero, llegando a Oslo, Noruega, en horas de la noche. Foto: Odd Andersen/ AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 horas
En medio de la incertidumbre, la líder de la oposición al régimen de Maduro, María Corina Machado, salió de Venezuela para llegar a Oslo y recibir el premio Nobel de Paz otorgado durante este año. En el camino tuvo que superar varios obstáculos.

A pesar de no haber llegado a tiempo, Machado cumplió el objetivo de salir de territorio venezolano y llegar a la capital Noruega. Su viaje estuvo marcado por una colaboración de un grupo que ha contribuido con la salida de otros venezolanos y el conocimiento de las Fuerzas Militares estadounidenses.

Lea también: Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela: una lancha y ayuda de EE. UU. fueron claves

Según reveló el medio The Wall Street Journal, la odisea de María Corina comenzó el lunes en la tarde cuando, con peluca y disfraz, se trasladó de un suburbio en Caracas hasta un pueblo pesquero en la costa donde la esperaba una lancha.

Ese viaje duró alrededor de 10 horas donde la opositora tuvo que superar al menos 10 puestos de control militar. El objetivo era llegar antes de la medianoche del lunes, 8 de diciembre, a la costa venezolana.

Una vez en este lugar, Machado descansó para la siguiente etapa en su huida, un estresante viaje en lancha por el mar Caribe hasta la isla de Curazao.

Alrededor de las 5 de la mañana del martes, 9 de diciembre, Machado junto a sus compañeros de viaje emprendieron la travesía en una lancha de pesca. Para que ese camino no terminara en tragedia, la red venezolana que ha cooperado con el exilio de venezolanos hacia el exterior hizo una llamada al ejército de Estados Unidos advirtiendo que en dicha embarcación iba la opositora.

“Coordinamos que ella iba a salir por una zona específica para que no volaran la embarcación”, le dijo al medio citado una persona cercana a la operación.

Mientras ella cruzaba, dos aeronaves F-18 sobrevolaban el Golfo de Venezuela, siendo esta la incursión más cercana de aviones estadounidenses al espacio aéreo venezolano desde que comenzó la intensificación militar de EE. UU. en septiembre.

En contexto: Tensión al límite | Dos F/A-18 Super Hornet de EE. UU. irrumpieron en zona cercana al Golfo de Venezuela

Sobre las 3 de la tarde del martes Machado llegó a Curazao. Allí, un contratista privado experto en extracciones la recibió. El medio estadounidense especificó que, agotada por el viaje, Machado se registró en un hotel y pasó la noche en la isla.

Mientras los invitados a la entrega del galardón se estaban reuniendo en Oslo, Machado partió en un avión ejecutivo proporcionado por un socio de Miami desde la isla caribeña hasta Noruega, donde se esperaba que llegara alrededor de la medianoche, hora local del país nórdico.

El éxodo de María Corina, según revelaron fuentes cercanas a la opositora al medio estadounidense, se planificó alrededor de dos meses y se tuvo tan secreto que el mismo Instituto Nobel declaró a los medios que desconocían el paradero de Machado.

La líder de la oposición venezolana también confirmó este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado al responder a una pregunta de la prensa en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves.

Siga leyendo: Video | Tras 16 meses en la clandestinidad, la Nobel de Paz María Corina Machado reapareció en público en Oslo

Tras haber llegado a Noruega, se espera que María Corina recorra países europeos para buscar apoyo a la causa venezolana. También se estima que en un futuro la opositora llegue a Estados Unidos y se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca.

¿Regresará Machado a Venezuela?

“No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, declaró la opositora, de 58 años, en inglés.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba su país, donde se la acusa de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Estar en la oposición en Venezuela y enfrentarse al poder del presidente Nicolás Maduro es “muy peligroso”, afirmó.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué María Corina Machado tuvo que escapar de Venezuela?
Desde agosto de 2024, Machado vivía en clandestinidad para evitar ser detenida por el régimen de Maduro. El fiscal general la acusa de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”, declarándola oficialmente “fugitiva” tras su salida.
¿Qué ruta siguió Machado para llegar al Nobel de la Paz en Oslo?
Salió disfrazada de un suburbio de Caracas hasta la costa venezolana, donde tomó una lancha de pesca hacia la isla de Curazao. Desde Curazao, voló en un avión ejecutivo a Noruega para asistir a la ceremonia del Nobel.

Utilidad para la vida