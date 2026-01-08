Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU.

Luego de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, anunciara que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, el nombre de una de ellas fue puesto sobre la mesa: Rocío San Miguel. La profesora y defensora de derechos humanos llevaba casi un año detenida injustamente en El Helicoide, un edificio gubernamental que ha sido nombrado como “la cámara de las torturas”. Hoy, según fuentes venezolanas, San Miguel fue una de las presas liberadas. Ella, al igual que otras 862 personas —según datos del Foro Penal— fueron detenidas mientras participaban en actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como protestar, criticar al gobierno o participar en la oposición.



La injusticia, sin embargo, se extiende más allá de la aprehensión misma. La organización internacional Human Rights Watch reportó que la mayoría de los arrestos son negados por las propias autoridades venezolanas. En otros casos, el arresto no es negado, pero las fuerzas militares del país se niegan a darle información a sus familiares: muchos no saben dónde están sus seres queridos, o si están vivos siquiera. Ese fue el caso de San Miguel. La capturaron en febrero de 2024 y le negaron su derecho a la defensa. Antes de ser llevada ante un tribunal estuvo desaparecida durante 3 días. Al llegar ante la Justicia se le señaló por "terrorismo" y "traición a la patria" por su trabajo en Control Ciudadano, una ONG en donde documentó, investigó y exigió respeto a la Constitución.

La lucha de Rocío San Miguel en Venezuela

Sin poder defenderse: así fue como la profesora terminó en El Helicoide. Según informes de Human Rights Watch, allí (y en otras prisiones del régimen) se cometen torturas como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, confinamiento solitario y reclusión en celdas de castigo pequeñas, oscuras y superpobladas. Incluso, en medio del confinamiento, muchos presos políticos han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su arresto o los procesos judiciales en su contra. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que afirmaban que se respetaron sus derechos durante la detención. Aquel infierno está a punto de terminar para algunos: aún no anunciaron quiénes, ni cómo, ni dónde serán liberados. Pero la lista de quienes están recuperando su libertad sigue sin ser tan grande como la de quienes aún están desaparecidos o aislados.

El anuncio de presos liberados, sin embargo, incluyó a otros dos reconocidos líderes sociales: Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa.

¿Quién es Javier Tarazona?

Tarazona fue detenido injustamente en 2021. Antes de eso, su trabajo se basó en proteger a las comunidades marginadas, sobre todo aquellas que convivían cerca de la frontera con Colombia. Allí, fue testigo de la violencia, las actividades económicas ilícitas y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales como el ELN. De hecho, fue esa labor la que lo llevó tras las rejas. En 2020, Tarazona y la organización que dirigía, FundaRedes, fueron objeto de acoso por parte de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y actual ministro del Interior. En ese mismo año, su casa fue pintada con aerosol con un mensaje de advertencia que Cabello había emitido contra Tarazona y FundaRedes en su programa de televisión: “Furia Bolivariana”. El 2 de julio del 2021, Tarazona y otros tres defensores de derechos humanos, incluido su hermano, Rafael Tarazona, visitaron la Fiscalía General de la República en la ciudad de Coro para presentar una denuncia contra los servicios de inteligencia. Ahí fueron detenidos. Tras su captura fue señalado de terrorismo y traición a la patria, luego fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), más conocido como El Helicoide.

A pesar de que duró casi 5 años encerrado, nunca tuvo un juicio, ni derecho a una defensa. Ni siquiera fue debidamente imputado. Su arresto se catalogó como “preventivo”, algo que, según el código penal venezolano, debió darle como máximo 2 años de prisión. Según el George W. Bush Presidential Center, de Estados Unidos, durante su tiempo retenido Tarazona pudo recibir visitas familiares, pero también tuvo que compartir una pequeña celda con otras seis personas, le negaron la atención médica en diversas ocasiones y contrajo enfermedades por el hacinamiento. Fuentes cercanas al defensor de derechos humanos y su familia le aseguraron al Bush Center que su captura, no solo fue injusta, sino también dolorosa, pues Tarazona es “alguien que siempre ha estado impulsado por el amor al prójimo, el tipo de persona que se quita la comida de la boca si alguien más lo necesita”.

Juan Pablo Guanipa, otro de los líderes que sería liberado

Juan Pablo Guanipa fue el electo gobernador del estado Zulia, donde ganó las elecciones 2017. Sin embargo, nunca asumió el cargo, porque para hacerlo le pidieron que jurara frente a la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo del Estado que tanto él como otras figuras de la oposición consideraban ilegítima. Su trabajo en aquel sector fue sobresaliente, sobre todo en lo relacionado con la pedagogía electoral. De hecho, uno de sus videos más virales data de la jornada de elecciones de 2025: “Sin tocar el tarjetón, contemos, un mardito, dos marditos, tres marditos, cuatro marditos, cinco marditos. Al llegar al quinto mardito, bajais, ahí está Edmundo González con la tarjeta de la Unidad. Para todo el mundo: Venezuela libre”.

Los resultados de aquella contienda fueron cuestionados hasta el punto en el que desde la oposición aseguraron tener las actas que demostraban que el legítimo presidente de Venezuela era González. En ese proceso, Guanipa acompañó a María Corina Machado por las calles de Venezuela para exigir que se respetaran los resultados. Con el inicio de los reclamos, también inició, de nuevo, la opresión. Por órdenes de Nicolás Maduro, los manifestantes fueron amenazados y atacados. Como resultado, según informes de prensa y de Human Rights Watch (HRW), al menos 25 personas fueron asesinadas; 2.000 fueron detenidas y 220 resultaron heridas. Entre los detenidos estaba Guanipa.

Es apenas un paso: cientos de personas siguen presas injustamente en Venezuela

A pesar de que la liberación de Guanipa, San Miguel, Tarazona y los demás líderes representa una buena noticia, expertos y ONGs como HRW, advierten que es normal que en Venezuela exista el “fenómeno de la puerta giratoria”. Es decir: cuando Guanipa fue capturado, otras 2.000 personas también. Sin embargo, la mayoría fueron liberadas en las primeras semanas. El resto quedan confinadas sin acceder a sus derechos, y a los pocos meses vuelven a ocurrir redadas y capturas masivas. Así lo explicó Juanita Goebertus, directora de HRW en América, en un artículo publicado en julio de 2025: “El gobierno de Maduro ha seguido durante años un patrón de ‘puertas giratorias’, liberando a algunas personas detenidas arbitrariamente y arrestando a otras (...) Los gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, deben saber que están siendo manipulados por un gobierno que libera a algunos presos políticos y detiene a otros, mientras consolida su régimen autoritario”. Según explicó la experta en derechos humanos, la comunidad internacional debería prestarle atención a desmantelar los incentivos internos de Maduro “basados en la zanahoria y el palo, que recompensan a las autoridades y las fuerzas de seguridad abusivas, haciéndolas leales al gobierno, mientras castigan, torturan y obligan al exilio a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia”. Y es que, es importante resaltar que, aunque ya no está Maduro, sí sigue la mayoría de la cúpula chavista, y Rodríguez es una de las mayores representantes de aquel movimiento político. No desde ayer, sino desde hace más de 20 años, cuando acompañó a Hugo Chávez en la toma del poder en Venezuela. Mientras tanto, otros nombres de líderes que serían liberados —según reportes de fuentes en aquel país— son: Enrique Marquez, Perkins Rocha y Biagio Pilieri. Sin embargo, otros nombres siguen sin aparecer sobre la mesa, nombres de personas que, incluso, llevan meses desaparecidos, a pesar de haber quedado en manos de las autoridades. Entre ellos: Freddy Supelano, Eduardo Torres y Jesús Armas. El régimen venezolano no ha dado detalles al respecto. No se sabe quiénes serán liberados exactamente, ni cuántos, ni dónde, ni a qué hora; pero, para muchos, la liberación de los ciudadanos constituye un paso hacia la esperanza de, tal vez, tener un país libre. Por el momento, según el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores de España, cinco ciudadanos de aquel país ya van en avión hacia Europa. Al mismo tiempo, por el mundo ya recorren las imágenes de los alrededores de El Helicoide, donde decenas de familias esperan que sus familiares crucen la puerta de salida de la fortaleza que los mantiene retenidos. Algunos rezan, otros portan camisetas con los rostros de sus seres queridos y, rodeando al edificio, la guardia venezolana cubre la edificación con escudos.

”Nada devuelve los años robados”

La líder opositora María Corina Machado calificó la liberación de una fracción de los presos políticos en el país como un “acto de restitución moral”. Dijo que, si bien “nada devuelve los años robados”, “este día importa porque se reconoce que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso (...) no descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, concluyó.