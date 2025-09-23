La “Familia Michoacana”, el grupo criminal que estaría detrás de la muerte de los colombianos B King y Regio Clown en México

Tras la muerte de los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que habían desaparecido hace seis días en México, se plantean varias hipótesis sobre lo ocurrido con los músicos.
Medios locales han señalado que los artistas habrían sido víctimas de un crimen cometido por integrantes de La Familia Michoacana, organización criminal que opera en el centro del país.
Según el periodista mexicano Antonio Nieto, los DJs colombianos fueron hallados “con un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana”.