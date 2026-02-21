En vivo | Atlético Nacional (0) - Alianza (0), arrancó el duelo en el Atanasio Girardot

El cuadro que dirige Diego Arias regresa al Atanasio Girardot para enfrentar a Alianza por la octava fecha de la Liga Betplay, con el debut del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, quien cumplirá su sueño de jugar con el verde en casa.

Los verdes llegan confiados en poder mantener el invicto en casa, ya que actuando como local acumulan un rendimiento perfecto con victorias sobre Boyacá Chicó, América de Cali y Fortaleza.

Arias eligió como inicialistas a David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Cristian Arango y Alfredo Morelos.

En casa, Nacional ha enfrentado a Alianza en 13 ocasiones, con un balance ampliamente favorable con 11 victorias y 2 empates, no registra derrotas. Además, ha marcado 35 goles y solo ha recibido solo 6, cifras que reflejan un dominio histórico contundente.