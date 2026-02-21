x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En vivo | Atlético Nacional (0) - Alianza (0), arrancó el duelo en el Atanasio Girardot

David Ospina y Jorman Campuzano regresan a la nómina titular del cuadro antioqueño y Cristian Arango debuta en casa.

  • Jorman Campuzano regresa a la nómina titular del Atlético Nacional para el duelo ante Alianza en el Atanasio Girardot. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Jorman Campuzano regresa a la nómina titular del Atlético Nacional para el duelo ante Alianza en el Atanasio Girardot. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El cuadro que dirige Diego Arias regresa al Atanasio Girardot para enfrentar a Alianza por la octava fecha de la Liga Betplay, con el debut del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, quien cumplirá su sueño de jugar con el verde en casa.

Los verdes llegan confiados en poder mantener el invicto en casa, ya que actuando como local acumulan un rendimiento perfecto con victorias sobre Boyacá Chicó, América de Cali y Fortaleza.

Arias eligió como inicialistas a David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Cristian Arango y Alfredo Morelos.

En casa, Nacional ha enfrentado a Alianza en 13 ocasiones, con un balance ampliamente favorable con 11 victorias y 2 empates, no registra derrotas. Además, ha marcado 35 goles y solo ha recibido solo 6, cifras que reflejan un dominio histórico contundente.

Siga acá al minuto a minuto ...

Temas recomendados

Deportes
Atlético Nacional
Liga BetPlay
Medellín
Diego Arias
''Chicho'' Cristian Arango
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida