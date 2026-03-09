Kamal Kharazi advierte que Irán está preparado para una guerra prolongada con EE. UU.

Irán aseguró que está listo para enfrentar un conflicto prolongado con Estados Unidos y que continuará presionando a los países del golfo Pérsico para que intervengan diplomáticamente y promuevan el fin de la guerra. Así lo afirmó un alto funcionario iraní en declaraciones concedidas a CNN desde Teherán. Conozca: “Israel se quiere sacar de encima una amenaza constante contra su supervivencia”: Cancillería de Israel Según el reporte del medio estadounidense CNN, Kamal Kharazi —asesor de política exterior de la oficina del líder supremo de Irán— señaló que, por ahora, no ve espacio para una solución diplomática al conflicto con Washington. “Ya no veo margen para la diplomacia”, afirmó Kharazi durante la entrevista. El funcionario argumentó que Irán perdió confianza en las negociaciones después de que, según dijo, se produjeran ataques mientras se desarrollaban conversaciones entre las partes.

De acuerdo con Kharazi, el Gobierno iraní considera que la única forma de poner fin a la guerra sería mediante una mayor presión económica internacional sobre Estados Unidos y sus aliados. En ese escenario, los países del golfo Pérsico podrían intervenir para persuadir a Washington de retirar sus operaciones militares contra Irán. Siga leyendo: Video | Israel atacó hotel en Beirut, Líbano, y dejó al menos cuatro muertos y diez heridos El asesor también advirtió que el conflicto está generando consecuencias económicas en la región y en los mercados energéticos globales. Según explicó, el aumento de la inflación y los problemas de suministro energético podrían presionar a otros países a involucrarse para evitar que la situación se prolongue. En medio de la escalada, Irán ha lanzado ataques en varios puntos de Medio Oriente. Teherán sostiene que los objetivos están relacionados con intereses estadounidenses en la región, aunque reportes señalan que algunos ataques también han afectado infraestructura civil, incluidos aeropuertos y zonas residenciales.

El conflicto ha puesto en tensión el comercio energético mundial, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo global. El tráfico marítimo en esa zona se ha reducido de forma considerable, mientras que el precio del crudo superó los 100 dólares por barril en los mercados internacionales. Lea aquí: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo Datos citados por el grupo de análisis energético Rapidan Energy Group indican que cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo se ha visto afectado por la crisis, una cifra que supera los niveles registrados durante la histórica Crisis de Suez a mediados del siglo XX. Además del impacto en la producción y el transporte de petróleo, el conflicto también ha reducido la llamada “capacidad disponible” del mercado energético, que es el margen de producción adicional que los países pueden activar rápidamente en caso de interrupciones.

El Estrecho de Ormuz, es por donde transita una parte significativa del petróleo global. FOTO: GETTY.