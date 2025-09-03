Joven colombiano que intentaba recorrer Sudamérica en bicicleta murió en Brasil

Jhoan Manuel Zapata Rivera es un creador de contenido de 27 años conocido en redes como Bendecido AQ. Hace 8 meses había iniciado la aventura de recorrer el continente en bicicleta, sin embargo, esta llegó a su fin en Brasil.

El objetivo inicial era llegar a la ciudad de Sao Paulo, pues así lo había manifestado el joven en sus redes sociales. Sin embargo, según ha relatado su madre Ana Lucía Zapata para el medio La Crónica del Quindío, fue arrollado brutalmente por una motocicleta. Jhoan Manuel murió de forma inmediata por la gravedad de los golpes.

Lea también: Video | Entró corriendo a motel pensando que su esposa lo engañaba y esto descubrió

De acuerdo con el relato de la familiar, el siniestro ocurrió en el municipio de Candeias do Jamari el pasado sábado, 30 de agosto. Aunque el informe preliminar dice que el colombiano fue arrollado por una motocicleta, los hechos aún son investigados por las autoridades.

Zapata anhelaba convertirse en creador de contenido digital, por eso, diariamente compartía a través de sus redes cada detalle y experiencia sobre el viaje que estaba haciendo sobre su bicicleta amarilla.