Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia, se casó: estas son las imágenes de su boda

Diciembre es época de reencuentro en familia, de pasar con los seres queridos, y fue el mes que la arquera de la Selección Colombia mayores, Catalina Pérez eligió para su unión con José Alejandro Silva.

Catalina, quien ahora milita en el fútbol francés lleva varios años de relación con Silva, quien la acompaña y ha estado con la jugadora en diferentes torneos en los que la arquera ha hecho parte de la Selección, como la pasada Copa América en Ecuador.

Pérez, quien perdió su titularidad en la Selección luego de una ausencia prolongada por una lesión, regresó al combinado nacional y es la alternativa en el arco junto a Luisa Agudelo, mientras que Katherine Tapia es, actualmente, la titular.