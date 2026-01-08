x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela

El hermano de Delcy Rodríguez anunció ante el Legislativo de ese país que los procesos de excarcelación ya habían iniciado.

  • El presidente de la Asamblea Nacional detalló que las liberaciones de presos políticos estaba sucediendo en el mismo instante. Fotos: redes sociales y Colprensa
    El presidente de la Asamblea Nacional detalló que las liberaciones de presos políticos estaba sucediendo en el mismo instante. Fotos: redes sociales y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

En un giro significativo para la situación política del país, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de un “número importante de personas” que se encontraban detenidas por razones políticas.

En una rueda de prensa en la sede del legislativo, Rodríguez precisó que esta medida abarca tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, aunque no especificó la cifra exacta de los beneficiados.

El hermano de la presidente interina destacó que los procesos de excarcelación han comenzado a ejecutarse de manera inmediata, afirmando que estos operativos “están ocurriendo desde este mismo momento”.

Lea también: Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros bajo la lupa

Según las declaraciones de Rodríguez, esta acción institucional se realiza con el objetivo de “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en la nación, contando con la participación de diversas instituciones del Estado.

Este hecho se da en medio de la tensión desatada entre Estados Unidos y Venezuela tras la escalada militar realizada el pasado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien está siendo juzgado ante la justicia del país norteamericano.

Tras ese crucial hecho, los cambios en territorio venezolano no se han hecho esperar, pues uno de ellos fue la posesión de Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional como presidenta interina de Venezuela.

El otro cambio es el anuncio de Donald Trump de que sería Estados Unidos quien administre una transición en Venezuela, sugiriendo que a través de quien era la vicepresidenta del régimen de Maduro se seguirían ejecutando acciones importantes en la nación sudamericana.

Dentro de esas acciones está el cierre de la temida prisión El Helicoide, que ha sido considerada como el mayor centro de torturas del chavismo. Allí, según denuncias de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, han muerto algunos opositores al régimen luego de ser golpeados, asfixiados e inclusive algunos han recibido descargas eléctricas en sus genitales.

En Venezuela, según la ONG Foro Penal, al 29 de diciembre del 2025 se registraban 863 presos políticos, de los cuales 757 son hombres y 106 mujeres. En ese gran conjunto de personas que fueron arrestadas y detenidas por oposición al régimen, 175 son militares.

Siga leyendo: Así es El Helicoide, el temido centro de torturas del chavismo que Trump anunció que sería cerrado

Temas recomendados

Derechos humanos
Internacional
Presos
Crisis en Venezuela
Libertad
Gobierno de Venezuela
Liberación
Presos políticos
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida