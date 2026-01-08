Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela

En un giro significativo para la situación política del país, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de un “número importante de personas” que se encontraban detenidas por razones políticas. En una rueda de prensa en la sede del legislativo, Rodríguez precisó que esta medida abarca tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, aunque no especificó la cifra exacta de los beneficiados.

El hermano de la presidente interina destacó que los procesos de excarcelación han comenzado a ejecutarse de manera inmediata, afirmando que estos operativos “están ocurriendo desde este mismo momento”. Lea también: Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros bajo la lupa Según las declaraciones de Rodríguez, esta acción institucional se realiza con el objetivo de “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en la nación, contando con la participación de diversas instituciones del Estado. Este hecho se da en medio de la tensión desatada entre Estados Unidos y Venezuela tras la escalada militar realizada el pasado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien está siendo juzgado ante la justicia del país norteamericano. Tras ese crucial hecho, los cambios en territorio venezolano no se han hecho esperar, pues uno de ellos fue la posesión de Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional como presidenta interina de Venezuela.