¿Colapso financiero en el Brasileirao? Clubes de Brasil alertan pérdidas millonarias por nueva ley

El Senado de Brasil avanza en el trámite del Proyecto de Ley 3.563 de 2024, una iniciativa que propone la prohibición total de la publicidad, el patrocinio y la promoción de casas de apuestas en todo el territorio nacional. Los clubes del Brasileirao tienen en la mira esta iniciativa.

El proyecto, impulsado originalmente por el senador Randolfe Rodrigues, ya fue aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) y se encamina hacia la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) para un análisis más profundo.

La medida, que ya ha generado una reacción del mundo futbolero local, busca eliminar la presencia de estas marcas en camisetas, vallas de estadios, derechos de nombre, transmisiones de radio y televisión, redes sociales e incluso prohibir la preinstalación de aplicaciones de apuestas en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

La preocupación de los clubes radica en que el sector de las apuestas se ha convertido en uno de los mayores anunciantes del deporte brasilero en los últimos años.

Se estima que al inicio de la temporada 2026, el 60% de los equipos de la Serie A del Campeonato Brasilero cuentan con patrocinios de casas de apuestas, incluyendo a instituciones de gran peso económico como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense y Botafogo.

Debido a estos patrocinios, en la mayoría de los casos, estas empresas ocupan el espacio principal del uniforme, lo que representa contratos de alto valor anual esenciales para la estabilidad de los clubes, varios de los cuales operan ahora como Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF).