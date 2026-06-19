Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras una escalada que dejó 18 muertos en Líbano

Israel y Hezbolá acordaron este viernes un alto el fuego inmediato, según confirmó un funcionario estadounidense a la AFP, después de una nueva escalada de violencia en Líbano que amenazó con descarrilar el proceso diplomático impulsado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. La tregua fue negociada por mediadores de Estados Unidos y Qatar con la participación de Irán, y entró en vigor horas después de que ataques israelíes dejaran al menos 18 muertos en territorio libanés, mientras cuatro soldados israelíes fallecieron en uno de los golpes más duros sufridos por el ejército de ese país desde el inicio del conflicto.

El anuncio llega en un momento de alta tensión regional. Durante la noche, Israel lanzó una serie de bombardeos contra el sur y el este de Líbano en respuesta a ataques atribuidos a Hezbolá. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país responderá con firmeza a cualquier agresión y reiteró que las tropas israelíes permanecerán en el sur del territorio libanés mientras consideren que existe una amenaza para las comunidades del norte de Israel. Por su parte, Hezbolá negó haber violado los acuerdos previos de cese de hostilidades y acusó a Israel de incumplir reiteradamente los compromisos alcanzados en los últimos meses. El movimiento chií aseguró que continuará defendiendo el territorio libanés frente a cualquier ofensiva. En contexto: Violencia en Líbano pone en riesgo el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos Las acciones militares provocaron una fuerte reacción del presidente del Líbano, Joseph Aoun, quien calificó los ataques israelíes como una “escalada peligrosa” y advirtió que la destrucción y las muertes registradas durante las últimas horas socavan los esfuerzos para consolidar el alto el fuego. “Lo que presenciamos hoy en el sur y el valle de la Becá constituye una escalada peligrosa y condenable”, señaló Aoun. El mandatario sostuvo que los bombardeos atentan contra los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra, especialmente después de los recientes avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

A pesar de ello, aseguró que su gobierno continuará impulsando las negociaciones para alcanzar un cese integral de las hostilidades. Según explicó, la próxima ronda de conversaciones prevista con Israel en Washington buscará avanzar en asuntos pendientes como la retirada de tropas israelíes, el despliegue del ejército libanés y la liberación de prisioneros.

¿Qué pasará con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

La nueva tregua también tiene implicaciones más amplias para la región. El acuerdo firmado esta semana entre Estados Unidos e Irán contemplaba el fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, junto a un periodo de 60 días de negociaciones para abordar asuntos como el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.

Uno de los efectos inmediatos de ese entendimiento ha sido la reactivación gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo. La posibilidad de una reducción sostenida de las hostilidades ha generado expectativas de mayor estabilidad en los mercados energéticos y de una disminución de las tensiones que durante meses afectaron el suministro global de hidrocarburos.