Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras una escalada que dejó 18 muertos en Líbano

Israel y Hezbolá acordaron este viernes un alto el fuego inmediato, según confirmó un funcionario estadounidense a la AFP, después de una nueva escalada de violencia en Líbano que amenazó con descarrilar el proceso diplomático impulsado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
La tregua fue negociada por mediadores de Estados Unidos y Qatar con la participación de Irán, y entró en vigor horas después de que ataques israelíes dejaran al menos 18 muertos en territorio libanés, mientras cuatro soldados israelíes fallecieron en uno de los golpes más duros sufridos por el ejército de ese país desde el inicio del conflicto.