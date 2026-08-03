Estos son los mejores alimentos para mantenerse hidratado durante los días de calor

Las altas temperaturas obligan a prestar especial atención a la hidratación, pero los expertos recuerdan que no solo el agua ayuda a mantener un adecuado equilibrio de líquidos. Frutas como la sandía, el melón o el durazno; verduras como el pepino y el tomate; además de preparaciones frías e infusiones sin azúcar, pueden convertirse en grandes aliados durante los días de calor gracias a su alto contenido de agua y minerales.
Al mismo tiempo, los nutricionistas advierten sobre algunos errores muy comunes, como recurrir a las gaseosas, las bebidas alcohólicas o los helados para combatir el calor. Aunque pueden dar una sensación momentánea de frescura, no son una alternativa eficaz para mantenerse hidratado e incluso pueden favorecer la deshidratación.
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La dietista-nutricionista Rocío Práxedes, especialista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia (España), explicó cuáles son los mejores alimentos para enfrentar las altas temperaturas y cuáles conviene evitar.