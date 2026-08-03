Estos son los mejores alimentos para mantenerse hidratado durante los días de calor

Las altas temperaturas obligan a prestar especial atención a la hidratación, pero los expertos recuerdan que no solo el agua ayuda a mantener un adecuado equilibrio de líquidos. Frutas como la sandía, el melón o el durazno; verduras como el pepino y el tomate; además de preparaciones frías e infusiones sin azúcar, pueden convertirse en grandes aliados durante los días de calor gracias a su alto contenido de agua y minerales. Al mismo tiempo, los nutricionistas advierten sobre algunos errores muy comunes, como recurrir a las gaseosas, las bebidas alcohólicas o los helados para combatir el calor. Aunque pueden dar una sensación momentánea de frescura, no son una alternativa eficaz para mantenerse hidratado e incluso pueden favorecer la deshidratación. Entérese: Ideam pronostica más calor en cinco departamentos y lluvias en gran parte del país durante esta semana La dietista-nutricionista Rocío Práxedes, especialista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia (España), explicó cuáles son los mejores alimentos para enfrentar las altas temperaturas y cuáles conviene evitar.

Frutas y verduras, las mejores aliadas contra el calor

Según la experta, las frutas y verduras frescas son fundamentales para mantener una buena hidratación porque contienen cerca del 90 % de agua, además de aportar potasio, un mineral clave para el equilibrio de líquidos en el organismo. Entre las frutas recomendadas menciona: • Sandía. • Melón.

• Durazno. • Ciruela. En cuanto a las verduras, destaca: • Pepino. • Tomate. • Calabacín o zucchini. • Lechuga y otras hojas verdes. También recomienda consumir preparaciones frías a base de vegetales, como cremas frías de verduras o sopas frías bajas en sal, que ayudan a aumentar el consumo de líquidos sin recurrir a bebidas azucaradas. Le puede interesar: ¡Pilas!, las olas de calor incrementan un 12% el riesgo cardiovascular e infartos Además, señala que las infusiones frías sin azúcar y el agua aromatizada con limón, hierbabuena o pepino son una buena opción para mantenerse hidratado sin sumar calorías.

Las bebidas frías no siempre hidratan

Práxedes advierte que durante los días calurosos aumenta el consumo de bebidas frías y productos refrescantes, pero no todos son saludables. Entre los errores más frecuentes menciona abusar de las gaseosas, los tés embotellados y las bebidas energéticas, que contienen altas cantidades de azúcar. También aclara que las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, no hidratan. Por el contrario, el alcohol favorece la pérdida de líquidos a través de la orina, lo que puede aumentar el riesgo de deshidratación. Lea también: Comiendo por Colombia: en los hermosos territorios nacionales Otro error habitual es reemplazar el consumo de agua por helados o bebidas de fruta espesa y cremosa hecha con leche. Aunque generan sensación de frescura, suelen contener grandes cantidades de azúcar y grasas, por lo que no cumplen la función de hidratar el organismo. La especialista también recuerda que las frutas y verduras ayudan a aportar líquidos, pero no sustituyen el consumo de agua. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Qué recomienda para mantenerse hidratado?

Para enfrentar las altas temperaturas, la nutricionista recomienda priorizar: • Agua como bebida principal. • Infusiones frías sin azúcar. • Agua con limón, hierbabuena o pepino. • Cremas o sopas frías de verduras con poca sal. • Frutas y verduras con alto contenido de agua. • Yogur natural y otros lácteos fermentados sin azúcar. Siga leyendo: Expertos recomiendan la manera saludable de recuperar el medio litro de agua que perdemos por evaporación

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Las gaseosas y las bebidas energéticas sirven para hidratar el cuerpo? No. Según la especialista consultada, las gaseosas, los tés embotellados y las bebidas energéticas no son una buena alternativa para hidratarse, ya que suelen contener altas cantidades de azúcar. ¿Qué alimentos recomienda una nutricionista para mantenerse hidratado? La recomendación incluye agua como bebida principal, frutas y verduras con alto contenido de agua, infusiones frías sin azúcar, agua aromatizada, cremas o sopas frías de verduras con poca sal y yogur natural u otros lácteos fermentados sin azúcar. Estos alimentos y bebidas ayudan a complementar la hidratación del organismo.

¿Las gaseosas y las bebidas energéticas sirven para hidratar el cuerpo? No. Según la especialista consultada, las gaseosas, los tés embotellados y las bebidas energéticas no son una buena alternativa para hidratarse, ya que suelen contener altas cantidades de azúcar. ¿Qué alimentos recomienda una nutricionista para mantenerse hidratado? La recomendación incluye agua como bebida principal, frutas y verduras con alto contenido de agua, infusiones frías sin azúcar, agua aromatizada, cremas o sopas frías de verduras con poca sal y yogur natural u otros lácteos fermentados sin azúcar. Estos alimentos y bebidas ayudan a complementar la hidratación del organismo.