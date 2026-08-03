“Indignante”: Autoridades de Medellín buscan al presunto maltratador de su propia abuela

“¿Cómo puede alguien golpear a quien debería cuidar y proteger?”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, respecto a las imágenes que circula en redes sociales y muestran a un hombre joven golpeando a una mujer adulta mayor.

El hecho, aparentemente, sucedió en Medellín y ha desatado la indignación de la ciudadanía.

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“Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela, porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”, indicó Villa.

El secretario agregó que ya las autoridades están tras la pista del sujeto maltratador y pidió a los ciudadanos aportar información que agilice la detención.