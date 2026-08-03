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“Indignante”: Autoridades de Medellín buscan al presunto maltratador de su propia abuela

Una escena en la que un hombre galopea a una persona mayor, presuntamente su abuela, por negarse a darle dinero, ha desatado el rechazo generalizado. Autoridades buscan al responsable.

  • Las autoridades investigan si el agresor es el nieto de la víctima. Piden ayuda a la comunidad para identificarlo. Foto: Cortesía - tomada de redes sociales.
    Las autoridades investigan si el agresor es el nieto de la víctima. Piden ayuda a la comunidad para identificarlo. Foto: Cortesía - tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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“¿Cómo puede alguien golpear a quien debería cuidar y proteger?”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, respecto a las imágenes que circula en redes sociales y muestran a un hombre joven golpeando a una mujer adulta mayor.

El hecho, aparentemente, sucedió en Medellín y ha desatado la indignación de la ciudadanía.

Siga leyendo: Equivocación mortal: anciano murió tras 46 días de agonía por golpiza en Pedregal

“Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela, porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”, indicó Villa.

El secretario agregó que ya las autoridades están tras la pista del sujeto maltratador y pidió a los ciudadanos aportar información que agilice la detención.

“Hemos pedido a las autoridades y nuestros equipos que verifiquen qué pasó, ubiquen a la abuelita y le brinden toda la atención que necesite. Haremos todo lo que corresponda para que este hombre responda por lo que hizo”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hecho ocurrió y cuál fue la causa que motivó la agresión?
Se conoció un video en redes sociales en el que un hombre joven agrede físicamente a una mujer adulta mayor (presuntamente su abuela). La agresión ocurrió, al parecer en Medellín, porque la mujer se negó a darle dinero.
¿Cómo reaccionó la Alcaldía de Medellín ante este caso?
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, expresó su profunda indignación, clasificó el acto como una “barbaridad” y cuestionó cómo alguien puede golpear a quien debería cuidar y proteger.
¿Qué acciones están tomando las autoridades al respecto?
Las autoridades iniciaron la búsqueda del agresor para que responda por sus actos y solicitaron el apoyo de la ciudadanía con información para acelerar su captura. Asimismo, ordenaron ubicar a la víctima para brindarle atención integral.

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