Otro club le cierra la puerta a James y su futuro sigue en el aire

El futuro de James Rodríguez continúa siendo una incógnita. Aunque en los últimos días el Club América de México aparecía como el principal candidato para quedarse con los servicios del capitán de la Selección Colombia, desde territorio mexicano aseguran que esa posibilidad prácticamente está descartada.
Tras la participación de Colombia en el Mundial de 2026, varios rumores ubicaron al volante cucuteño en la órbita del conjunto mexicano. Sin embargo, las versiones más recientes indican que el interés nunca existió y que todo se trató de una especulación sin fundamento.