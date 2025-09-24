x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Provocación? Mientras el mundo aboga por los palestinos en la ONU, Israel intensifica su ofensiva en Ciudad de Gaza

Los últimos ataques han dejado 40 muertos, entre ellos decenas de niños. El ejército israelí había advertido que atacaría con una “fuerza sin precedentes” la principal ciudad del enclave.

  • Un almacén donde se habían refugiado “decenas” de personas fue uno de los blancos de los bombardeos aéreos del ejército israelí en Ciudad de Gaza. FOTO: Xinhua
    Un almacén donde se habían refugiado “decenas” de personas fue uno de los blancos de los bombardeos aéreos del ejército israelí en Ciudad de Gaza. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

Decenas de palestinos murieron este miércoles, según la Defensa Civil, en bombardeos en toda la Franja de Gaza, donde Israel intensifica su operación militar contra Hamás, en medio del insistente llamado de los países de detener el genocidio en el enclave durante la Asamblea General de la ONU.

Lea aquí: Israel dice estar dispuesto a un alto el fuego mientras ataca con “mayor contundencia” a Ciudad de Gaza

El ejército israelí llevó a cabo varias operaciones la madrugada del miércoles en Ciudad de Gaza, pero también en el sur del territorio palestino, entre Rafah y Jan Yunis, indicó esta organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, así como varios hospitales.

La Defensa Civil, que inicialmente informó de 15 víctimas fatales, declaró que 40 personas habían muerto, entre ellas 22 en el bombardeo aéreo de un almacén donde se habían refugiado “decenas” de personas, incluidos niños, cerca del mercado Firas, en el este de Ciudad de Gaza.

Consultado por la AFP sobre estas acusaciones, el ejército israelí afirmó estar verificando la información.

Varios cuerpos, incluidos los de niños pequeños, fueron extraídos de los escombros cerca del mercado Firas.

Siga leyendo: Francia se une a los países europeos que reconocerán el Estado de Palestina en Asamblea de la ONU

Mohamed Hajjaj, que perdió a miembros de su familia, contó que hubo “bombardeos intensos” durante la noche. “Llegamos y encontramos niños y mujeres destrozados. Una visión de horror”, subrayó.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso al terreno, AFP no puede verificar de manera independiente la información de las distintas partes.

El ejército israelí advirtió el viernes que atacaría con una “fuerza sin precedentes” Ciudad de Gaza, tras la huida de cientos de miles de habitantes ante una ofensiva de gran envergadura, muy criticada por la comunidad internacional.

Le puede interesar: Asamblea General de la ONU apoya un futuro Estado palestino, pero sin Hamás; así fue la votación

Temas recomendados

Internacional
Conflictos internacionales
Conflicto Judío - Palestino
Onu
Violencia
guerra
Asamblea General de la ONU
Movimiento islamista palestino Hamás
Conflicto de Israel y Palestina
Medio Oriente
Franja de Gaza
Israel
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida