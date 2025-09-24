¿Provocación? Mientras el mundo aboga por los palestinos en la ONU, Israel intensifica su ofensiva en Ciudad de Gaza

Decenas de palestinos murieron este miércoles, según la Defensa Civil, en bombardeos en toda la Franja de Gaza, donde Israel intensifica su operación militar contra Hamás, en medio del insistente llamado de los países de detener el genocidio en el enclave durante la Asamblea General de la ONU.

El ejército israelí llevó a cabo varias operaciones la madrugada del miércoles en Ciudad de Gaza, pero también en el sur del territorio palestino, entre Rafah y Jan Yunis, indicó esta organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, así como varios hospitales.

La Defensa Civil, que inicialmente informó de 15 víctimas fatales, declaró que 40 personas habían muerto, entre ellas 22 en el bombardeo aéreo de un almacén donde se habían refugiado “decenas” de personas, incluidos niños, cerca del mercado Firas, en el este de Ciudad de Gaza.