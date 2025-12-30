Desastres dejaron 49 muertos en Antioquia este año, ¿culpa del cambio climático?

El 2025 estuvo marcado por los llamados desastres “socio-naturales”, una categoría que reconoce la interacción entre fenómenos naturales y acciones humanas. El Valle de Aburrá fue una de las regiones más golpeadas. El cambio climático, la deforestación y el uso inadecuado del suelo fueron factores determinantes de muchas tragedias ocurridas durante los 365 días del año, en los que el departamento registró 675 emergencias, 49 muertos y más de 18.300 familias damnificadas por las mismas.
Uno de los primeros eventos graves se presentó a finales de abril en el corregimiento de Altavista, en Medellín. Allí, la quebrada La Guayabala, usualmente de bajo caudal, se transformó en una violenta corriente debido a las intensas lluvias y a la ocupación irregular de su cauce. El agua multiplicó hasta ocho veces su caudal y arrasó viviendas, cobrando la vida de Yulieth Victoria Arboleda López, de 37 años, y de su hijo José Miguel Muñoz Arboleda, de 13. La avalancha del 29 de abril afectó cerca de 390 viviendas.