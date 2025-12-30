Hechos del 2025: La Casa Blanca arrincona a Petro con la temida Lista Clinton

Gustavo Petro quedó registrado en la historia de Colombia como el primer presidente sancionado con la Lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo considera un supuesto auspiciador del narcotráfico de cocaína transnacional.
La decisión, que tuvo el aval del presidente Donald Trump, fue comunicada el pasado 23 de octubre por Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, quien señaló: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (...). El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.
La medida también afectó a su hijo Nicolás Petro Burgos y a la Primera Dama, Verónica Alcocer, al igual que al ministro del Interior, Armando Benedetti.
En la teoría, la inclusión en la Lista Clinton o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), implica que ninguna empresa estadounidense puede tener relaciones comerciales con los afectados; pero en la práctica, genera un congelamiento de los activos bancarios y las transacciones económicas a nivel mundial.