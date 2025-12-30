Aumento del salario mínimo encarece maestrías en universidades públicas: ¿qué pasará con el acceso a la educación?

El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado para 2026, comienza a tener efectos que van más allá del mercado laboral. Uno de ellos ya genera alertas en el sector educativo: el encarecimiento de las matrículas de maestrías en algunas universidades públicas, cuyos costos están indexados al salario mínimo legal vigente (SMMLV).
En Colombia, buena parte de los posgrados —especialmente en instituciones públicas— calculan sus derechos de matrícula en salarios mínimos. Por eso, un incremento histórico como el anunciado por el Gobierno implica, de forma casi automática, un mayor costo para quienes aspiran a cursar una maestría, en un contexto económico que ya es retador para miles de profesionales.