Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

El Gobierno Nacional removió de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, en una decisión que se conoció ayer y fue rechazada duramente por la Gobernación de Antioquia, desde donde se anticiparon acciones legales para revertirla.
“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparando la medida con las intervenciones ordenadas desde el Gobierno Nacional a otras entidades como la EPS Savia Salud o la caja de compensación familiar Comfenalco.