Irán desafía ultimátum de Trump y amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz

A pesar de un ultimátum emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán señaló estar listo para bloquear por completo el paso por el estrecho de Ormuz en medio de la escalada bélica que se vive en la región de Medio Oriente.

La advertencia fue proferida por el ejército iraní, que señaló no tener planes de reabrir ese importante paso para el comercio global hasta que las plantas eléctricas que en días recientes han venido siendo destruidas no fueran rehabilitadas.

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El pronunciamiento de Irán ocurrió pocas horas después de que el presidente Trump diera un plazo de 48 horas a ese país para permitir el paso por ese punto de gran importancia para la economía global.

“Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, amenazó Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social.