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Duelo directo en El Campín: Santa Fe y Medellín se juegan sus últimas cartas por los ocho

Con el regreso del técnico Alejandro Restrepo a dirigir desde la raya, pero sin el goleador Francisco Fydriszewsk, el DIM busca mantener su ascenso deportivo.

  • La presencia de Alejandro Restrepo en el banco del DIM siempre será importante. El equipo roso espera ratificar sus progresos deportivos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La presencia de Alejandro Restrepo en el banco del DIM siempre será importante. El equipo roso espera ratificar sus progresos deportivos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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El Deportivo Independiente Medellín encadena un invicto de cuatro partidos, sumando sus presentaciones en la Fase 3 de la Copa Libertadores y la Liga BetPlay 2026-I. Estos resultados evidencian un avance deportivo que ilusiona a la hinchada con un buen cierre del campeonato local y un inicio prometedor en la fase de grupos del certamen internacional, donde enfrentará al vigente campeón, Flamengo de Brasil.

Tras superar múltiples inconvenientes por lesiones y expulsiones, el cuerpo técnico ha comenzado a recuperar a sus piezas clave. En su última salida ante Junior en el Atanasio Girardot, el “Poderoso” exhibió su mejor fútbol del semestre para imponerse 2-0 con goles de Alexis Serna y Francisco Chaverra. La nota negativa fue la lesión en el brazo izquierdo del goleador Francisco Fydriszewski, quien se perderá algunos encuentros, aunque el trauma no fue tan grave como se temió inicialmente. Para dimensionar la regularidad del equipo, cabe recordar que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos oficiales (1-2 ante Bucaramanga).

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Giuliano Tiberti, asistente técnico del conjunto rojo, destacó la labor realizada ante el cuadro barranquillero y se mostró optimista frente al calendario venidero: “Estamos esperando a que llegue el mes de abril para tener la mejor versión del equipo”, comentó el estratega italiano.

Por su parte, el volante Alexis Serna resaltó la capacidad del DIM para ajustar su propuesta táctica y tomar la iniciativa. Más allá de su anotación de media distancia, el mediocampista priorizó el desempeño colectivo: “Más que el gol, rescato el trabajo del equipo. Salimos a proponer con actitud y muy comprometidos”. Serna recordó a sus compañeros que, cuando el Medellín compite con esa mentalidad, se vuelve un rival difícil de vencer.

InfogrÃ¡fico
Duelo directo en El Campín: Santa Fe y Medellín se juegan sus últimas cartas por los ocho

¿Qué espera el técnico Restrepo de los jugadores del DIM?

Esa es la tónica que espera el entrenador Alejandro Restrepo este lunes festivo 23 de marzo (4:10 p. m.) en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, el DIM enfrentará a un Independiente Santa Fe necesitado de puntos, pues ocupa la casilla 15 con solo 12 unidades, rendimiento que ha generado duras críticas hacia el técnico uruguayo Pablo Repetto.

Como novedad, Restrepo podrá dirigir nuevamente desde la raya tras cumplir su sanción de la Dimayor. Sobre el duelo ante los “cardenales”, el estratega paisa comentó a El Colombiano que los choques ante Santa Fe siempre son exigentes por la calidad del rival: “Debemos continuar con el refuerzo de los aspectos que venimos mejorando y estar atentos a los detalles para alcanzar una victoria que será muy importante. Buscaremos estar a la altura para lograr tres puntos clave en nuestro presente”.


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El DIM llega a este duelo en la posición 14 con 13 unidades, a seis del octavo (Tolima), pero con la ventaja de tener un partido menos que varios de los equipos que luchan por entrar al grupo de los ocho. Por ello, el duelo en la capital resulta determinante.

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