Duelo directo en El Campín: Santa Fe y Medellín se juegan sus últimas cartas por los ocho

El Deportivo Independiente Medellín encadena un invicto de cuatro partidos, sumando sus presentaciones en la Fase 3 de la Copa Libertadores y la Liga BetPlay 2026-I. Estos resultados evidencian un avance deportivo que ilusiona a la hinchada con un buen cierre del campeonato local y un inicio prometedor en la fase de grupos del certamen internacional, donde enfrentará al vigente campeón, Flamengo de Brasil.

Tras superar múltiples inconvenientes por lesiones y expulsiones, el cuerpo técnico ha comenzado a recuperar a sus piezas clave. En su última salida ante Junior en el Atanasio Girardot, el “Poderoso” exhibió su mejor fútbol del semestre para imponerse 2-0 con goles de Alexis Serna y Francisco Chaverra. La nota negativa fue la lesión en el brazo izquierdo del goleador Francisco Fydriszewski, quien se perderá algunos encuentros, aunque el trauma no fue tan grave como se temió inicialmente. Para dimensionar la regularidad del equipo, cabe recordar que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos oficiales (1-2 ante Bucaramanga).

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Giuliano Tiberti, asistente técnico del conjunto rojo, destacó la labor realizada ante el cuadro barranquillero y se mostró optimista frente al calendario venidero: “Estamos esperando a que llegue el mes de abril para tener la mejor versión del equipo”, comentó el estratega italiano.

Por su parte, el volante Alexis Serna resaltó la capacidad del DIM para ajustar su propuesta táctica y tomar la iniciativa. Más allá de su anotación de media distancia, el mediocampista priorizó el desempeño colectivo: “Más que el gol, rescato el trabajo del equipo. Salimos a proponer con actitud y muy comprometidos”. Serna recordó a sus compañeros que, cuando el Medellín compite con esa mentalidad, se vuelve un rival difícil de vencer.