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Susto en Barranquilla por avión al que se le incendió una turbina y tuvo que aterrizar de emergencia

Una de las turbinas de la aeronave sufrió una falla y la tripulación tuvo que declarar la emergencia.

  • El vuelo que sufrió la emergencia cubría la ruta Barranquilla - San Andrés. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    El vuelo que sufrió la emergencia cubría la ruta Barranquilla - San Andrés. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 52 minutos
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Momentos de pánico se vivieron este domingo en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, luego de que un vuelo comercial tuvo que aterrizar de emergencia con 144 personas a bordo.

De acuerdo con las primeras informaciones, la emergencia se desencadenó escasos 20 minutos después de que la aeronave despegó, cuando uno de los pasajeros se percató de una falla en una de las turbinas del aparato.

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Se presume que poco después de dejar tierra, el avión impactó por accidente con un ave, situación que generó humo y llamas en una de las turbinas.

Al percatarse de la situación, la tripulación declaró la emergencia y, para salvaguardar la integridad de los pasajeros, ordenó un aterrizaje inmediato.

“No iban ni dos minutos de vuelo cuando una de las turbinas se incendió y tuvimos que regresar a Barranquilla” reconstruyó Feliz Heredia, uno de los pasajeros del vuelo, en diálogo con el periódico El Heraldo de Barranquilla.

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Posteriormente trascendió que el avión cubría la ruta Barranquilla - San Andrés y es propiedad de la aerolínea Wingo, desde donde se entregaron detalles de la situación.

“En línea con los protocolos de seguridad establecidos, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave”, señaló la empresa en un comunicado de prensa.

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“Gracias a la actuación oportuna y profesional de la tripulación, tanto los viajeros como los miembros de la cabina se encuentran en perfectas condiciones”, agregó la compañía.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas y posteriormente la aerolínea acotó que dispuso de un nuevo vuelo para la noche de este domingo para llevar a los pasajeros a su destino.

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