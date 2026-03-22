Susto en Barranquilla por avión al que se le incendió una turbina y tuvo que aterrizar de emergencia

Momentos de pánico se vivieron este domingo en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, luego de que un vuelo comercial tuvo que aterrizar de emergencia con 144 personas a bordo.

De acuerdo con las primeras informaciones, la emergencia se desencadenó escasos 20 minutos después de que la aeronave despegó, cuando uno de los pasajeros se percató de una falla en una de las turbinas del aparato.

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Se presume que poco después de dejar tierra, el avión impactó por accidente con un ave, situación que generó humo y llamas en una de las turbinas.