Líder de la oposición revive trino de Petro tras revelaciones por asesinato de Uribe Turbay

El cruce político por el asesinato de Miguel Uribe Turbay sumó un nuevo capítulo tras una publicación del senador del Centro Democrático Andrés Forero, quien revivió un trino del presidente Gustavo Petro publicado horas antes del atentado.
En contexto: Asesinato de Miguel Uribe fue ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia, según confesión
“¡No pasarán!”, escribió Petro el 7 de junio de 2025. Ese mensaje, retomado ahora por Forero, fue puesto en circulación en medio de las recientes revelaciones sobre el crimen, lo que desató nuevas interpretaciones en el debate público.
La publicación del congresista ocurre tras la divulgación de un testimonio clave revelado por la revista Semana, en el que alias “El Viejo”, condenado por su participación en el magnicidio, aseguró ante la Fiscalía que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría provenido de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.