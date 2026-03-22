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Líder de la oposición revive trino de Petro tras revelaciones por asesinato de Uribe Turbay

En medio de las revelaciones sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el senador Andrés Forero puso de nuevo en el debate un mensaje de Gustavo Petro publicado horas antes del ataque.

  • El trino de Gustavo Petro, publicado horas antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue retomado por Andrés Forero en medio del debate político. FOTO: Colprensa y Presidencia
    El trino de Gustavo Petro, publicado horas antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue retomado por Andrés Forero en medio del debate político. FOTO: Colprensa y Presidencia
El Colombiano
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hace 3 horas
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El cruce político por el asesinato de Miguel Uribe Turbay sumó un nuevo capítulo tras una publicación del senador del Centro Democrático Andrés Forero, quien revivió un trino del presidente Gustavo Petro publicado horas antes del atentado.

En contexto: Asesinato de Miguel Uribe fue ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia, según confesión

“¡No pasarán!”, escribió Petro el 7 de junio de 2025. Ese mensaje, retomado ahora por Forero, fue puesto en circulación en medio de las recientes revelaciones sobre el crimen, lo que desató nuevas interpretaciones en el debate público.

La publicación del congresista ocurre tras la divulgación de un testimonio clave revelado por la revista Semana, en el que alias “El Viejo”, condenado por su participación en el magnicidio, aseguró ante la Fiscalía que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría provenido de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.

El señalamiento, que hace parte de un proceso judicial en curso, ha reactivado la discusión sobre los autores intelectuales del crimen y el contexto político en el que ocurrió. En ese escenario, el trino de Petro —publicado pocas horas antes del atentado— fue retomado por sectores de la oposición como un elemento que, según ellos, merece ser analizado.

Siga leyendo: ¿Quiénes instigaron el asesinato de Miguel Uribe? Expresidente Uribe lanza acusaciones y Cepeda exige pruebas

Forero, quien llegó al Senado como cabeza de lista del Centro Democrático y se ha consolidado como una de las voces más visibles de la oposición, compartió el mensaje sin agregar mayor contexto, pero en un momento en el que el país sigue atento a los avances de la investigación.

El episodio se suma a otras reacciones políticas tras la revelación del testimonio de alias “El Viejo”. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, ha insistido en la necesidad de identificar a los “instigadores” del crimen, mientras el senador Iván Cepeda Castro le ha pedido sustentar sus afirmaciones ante la justicia.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia calificó como “tenebrosa” la confesión conocida y planteó que existen responsabilidades políticas que aún no han sido esclarecidas.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la veracidad de las declaraciones y establecer la cadena completa de responsabilidades detrás de uno de los hechos más impactantes de la política reciente en Colombia.

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