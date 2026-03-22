Los cinco momentos cumbres de la carrera de Nairo Quintana, quien anunció que en 2026 será su retiro

Con el anuncio de Nairo Quintana sobre su retiro, se da fin a una carrera que llevó al ciclista de Boyacá a instalarse a nivel mundial como uno de los mejores de la historia colombiana.
Ganador del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, y subcampeón en dos ocasiones del Tour de Francia 2013 y 2015, son algunos de los logros más representativos de Nairo Quintana.
Acá relacionamos los cinco momentos de gloria que ha vivido Nairo Quintana en su carrera, siendo uno de los cuatro colombianos con alcanzar el podio en las tres grandes del mundo: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.